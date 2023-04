El empate 1-1 contra el Club América dejó con mal sabor de boca a los jugadores del Club Pumas, quienes explotaron contra el arbitraje encabezado por César Ramos.

Después de realizar un juego que los puso cerca de sacar los tres puntos en el Estadio Azteca, algunos futbolistas del Club Pumas dirigieron su frustración sobre el silbante mundialista en Catar 2022.

La visita del presidente de la Comisión de Arbitraje al Club América

Eduardo Salvio, delantero argentino del Club Pumas lamentó que horas antes del juego contra el Club América, el presidente de la Comisión de Arbitraje haya hecho una extraña visita a las instalaciones del equipo de Coapa.

“No lo puedo creer, cuando me enteré (de la visita de Archundia al América) dije que eso no puede pasar, cómo va a pasar antes de un clásico ir a visitar a un equipo, eso no puede pasar. Está mal y pudieron hacerlo en privado”, señaló Salvio.

Recordó que le ha tocado estar en otros lados donde también pasaban cosas raras, así que tampoco le resulta increíble. “A pesar de todo si metíamos nuestras ocasiones pudimos llevarnos la victoria”.

El Toto Salvio puntualizó algunas acciones para respaldar sus palabras. “A mí me hacen una falta en la puerta del área y no le sacan tarjeta amarilla (a Álvaro Fidalgo), y a Caicedo a los 30 segundos le sacaron una tarjeta amarilla”.

Juan Dinenno espera que Armando Archundia igual los visite en Cantera estos días así como lo hizo con América🤯



Piden en Club Pumas unificar criterios en el arbitraje

Su compatriota Juan Dinenno también se lanzó contra el arbitraje que hubo en el cotejo entre el Club América y el Club Pumas.

“Cuando llegas al vestuario y ves las estadísticas, (América) tuvo el doble de faltas, pero la mitad de amarillas; es un poco chocante. El rival hace tres, cuatro faltas seguidas y no es amonestado, esas cosas tendrían que explicarse”, señaló.

Y en ese sentido, lamentó que sea tan complicado hablar con los árbitros. “Por ahí estaría bueno que unifiquen criterios, o que nos digan cuál es el criterio”.

Es más, Juan Dinenno se apuntó en la lista del dirigente de la Comisión de Arbitraje para que el Club Pumas sea visitado. “Que vengan y nos lo expliquen. Con Toluca nos pasó algo similar, faltas que pudieron haber cambiado la situación”.

¿Cómo van el Club Pumas y el Club América en el torneo?

El Club Pumas pelea por un lugar en el repechaje del Clausura 2023, torneo en el que suma 18 puntos y decidirá su pase el próximo fin de semana ante Rayados de Monterrey.

Por su parte, el Club América cerrará la competencia regular en la cancha del FC Juárez, con la consigna de amarrar un lugar entre los cuatro primeros lugares del Clausura 2023.

