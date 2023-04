Fernando Ortiz lanzó un contundente mensaje después del Clásico Capitalino, pues luego de que el partido quedara empatado, el director técnico del Club América fue muy claro.

El Tano Ortiz, también mencionó que fue un partido con mucha intensidad y ambos equipos demostraron que querían llevarse el triunfo.

“Buscamos siempre la victoria, realmente se jugó como un Clásico en ambos equipos. Mis jugadores mostraron que querían ganar el partido, mostraron intensidad”, dijo en conferencia de prensa.

Por otro lado, llenó de halagos a la afición azulcrema, incluso dijo que se notó que en la capital solo hay un club y es el cuadro de Coapa.

“Es la mejor afición de América, no América nuestro club, América latina. Es una afición que siempre está apoyándonos, siempre le vamos a agradecer. Hoy se sintió realmente que en la capital hay un solo club y se llama América”, declaró.

Fernando Ortiz sobre Club Pumas

Asiismo, Fernando Ortiz mencionó que no quería hablar sobre su rival (Club Pumas), pues prefiere enfocarse en lo propio y reconocer los errores que hubo durante el juego.

“Con respecto al rival, nunca hablo, siempre respeto. Lo del rival es problema de ellos, no me fijo si hacen o dejan de hacer, me preocupa América. No fuimos claros de mitad de cancha hacia adelante y resultó un empate. Fueron más errores nuestros que virtudes de ellos, no le quito merito al rival, pero en general considero eso”, agregó.

Club América y su próximo partido

El Club América enfrentará a Juárez FC el próximo viernes 28 de abril a las 21:05 horas tiempo del centro de México.

Los azulcremas necesitan sumar unidades para ser líder y clasificarse dentro de los 4 primeros lugares para tener su pase directo a liguilla, aunque hasta el momento están en el segundo puesto solo por debajo de Rayados de Monterrey.

