El Club Chivas está urgido de refuerzos pero un futbolista mexicano que milita en Europa ha dicho que no jugará en el Rebaño Sagrado por haber sido maltratado en el pasado por uno de sus directivos.

Erick Gutiérrez, quien milita en el PSV Eindhoven, confesó que estuvo a punto de fichar por el Club Chivas, pero el maltrato de uno de sus directivos hizo que desechara la idea.

En entrevista concedida a TUDN, Erick Gutiérrez, volante surgido del CF Pachuca, confesó que hace un par de años estuvo a punto de fichar por el cuadro tapatío.

Erick Gutiérrez dijo que “estaba viviendo malos momentos en el PSV, también en el tema personal, y creí que lo mejor era regresar a México”.

Pero el mal trato de un directivo del Club Chivas, le hizo pensar mejor las cosas.

Un directivo del Club Chivas, culpable de que Erick Gutiérrez no llegara el Rebaño

Erick Gutiérrez, jugador del PSV Eindhoven confesó que en un momento de su carrera pensó en regresar a México para jugar con el Club Chivas.

El volante empezó tratos con el Club Chivas, pero cuando llegó a hablar con un directivo “del cual no diré el nombre”, pero todo apunta a que fue Ricardo Peláez, desistió de la idea.

“Cuando llegué a hablar con este directivo, pues me habló muy raro, como queme quiso a hacer menos, que iba para atrás en mi carrera, no sé por con qué intención”, relató.

Ante esas cuestiones, decidió echar para atrás el trato que aún no se cerraba.

“Sabía que el momento en el PSV no era el mejor, pero si me iba a ir de Europa iba a ser a un lugar donde me valoraran”, agregó.

Erick Gutiérrez decidió quedarse como jugador del PSV donde aunque no es un titular indiscutible, ha tenido buenos momentos.

Erick Gutiérrez. (AP / AP)

Erick Gutiérrez en el PSV Eindhoven

Erick Gutiérrez, de 27 años, surgió de las fuerzas básicas del CF Pachuca para ser traspasado al PSV Eindhoven en el 2018.

En total, con el equipo de los Granjeros ha jugado 141 partidos en todas las competencias, anotando un total de 12 goles con igual número de asistencias.

Sus títulos con el PSV han sido dos Copas de Países Bajos y una SuperCopa.

