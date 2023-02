Lamentable imagen la que se vivió este jueves en un partido de Europa League, donde un fan del PSV se metió al campo para golpear al portero del Sevilla FC.

El PSV Eindhoven se midió al Sevilla FC en el duelo de vuelta de la fase eliminatoria de la UEFA Europa League, donde la violencia se hizo presente.

Todo ocurrió en la recta final del encuentro, cuando un fan del cuadro neerlandés ingresó al terreno de juego para agredir al portero del Sevilla FC, Marko Dmitrović.

Para sorpresa de todos, y del mismo agresor, el arquero se defendió y prácticamente sometió al aficionado hasta que la policía llegó para llevárselo.

Portero del Sevilla FC habla tras la agresión del fan del PSV

El portero del Sevilla FC, Marko Dmitrović, habló después del partido sobre la agresión que sufrió por parte de un aficionado del PSV Eindhoven.

El portero del equipo andaluz aseguró que siempre se defenderá ante una agresión y señaló que este tipo de acciones se tienen que castigar de forma severa.

“Si alguien me ataca me voy a defender. Me agredió, conseguí reducirle, estuve en el suelo un momento hasta que vino la seguridad”, dijo.

“Esto pasa en el fútbol y espero que se castigue como se debe hacer siempre”, agregó Marko Dmitrović ante los medios de comunicación.

Sevilla FC derrotó al PSV Eindhoven y avanza a octavos de final de la Europa League

El Sevilla FC perdió este partido ante el PSV Eindhoven, pero gracias a lo hecho en el partido de ida, consiguió su boleto a los octavos de final de la UEFA Europa League.

Después de ganar en la ida 3 goles a 0, el cuadro andaluz se presentó en Eindhoven para tramitar el pase, el cual nunca estuvo en riesgo.

El PSV loggó la victoria con goles de Luuk de Jong (77′) y Fabio Silva (90+5′), con lo que no alcanzó ni siquiera para mandar el partido a tiempos extras.

De esta forma, el Sevilla FC avanza a la siguiente ronda de la UEFA Europa League, torneo del que son el equipo más ganador.

