El Club Chivas se juega este sábado ante el Cruz Azul, el quedar mejor colocado en la tabla de competencia y tener la elección de ser local en los juegos de repechaje.

El Club Chivas se encuentra en el octavo lugar de la tabla de competencia con 22 puntos, y si llega a ganarle a los cementeros, que tienen 21, aseguran quedar entre los primeros ocho de la Liga MX.

Pero si caen, podrían retroceder en la competencia y ser visita en el partido por pasar a octavos. Mas si esto pasa o no, el club tapatío salvará el torneo.

La deuda de los jugadores con la gente seguidora del Rebaño Sagrado , sólo se pagará con el título. Así lo manifiesta Isaac Brizuela.

La deuda de los jugadores del Club Chivas

Isaac Brizuela es uno de los referentes del Club Chivas y acepta que están en deuda con la afición tapatía.

Si no hubiera repechaje, señala el Conejito: “estaríamos entre el quinto y el octavo lugar , pero esa no es excusa, aquí se inculca estar en los primeros planos, y si no lo logras, te encuentras en deuda con la afición”.

El torneo del Club Chivas ha sido de altibajos. Ligó siete juegos sin derrota, dos empates y cinco victorias , pero ahora viene de dos derrotas, ante el Club Tigres y en el Clásico Nacional contra el Club América.

Y se tiene que reponer de eso, comenzando contra Cruz Azul.

Roberto Alvarado, Ricardo Cadena y Cristian Calderón (Iliana Aguirre / Iliana Aguirre)

Club Chivas contra Cruz Azul

Isaac Brizuela, volante del Club Chivas, confesó que el juego contra Cruz Azul será muy intenso y complicado, por el buen momento de los cementeros.

“Cruz Azul llega con la motivación de tener tres victorias en los últimos partidos , han recuperado la confianza y el ánimo y además jugarán en casa”, indicó el Conejito.

Pero al mismo tiempo, sabe que para el Club Chivas, el jugr en el Estadio Azteca, es como si estuvieran en su casa, en Guadalajara. “Sabemos que cuando vamos a la ciudad de México, la gente nos apoyan… este juego es como si estuviéramos en plena Liguilla”.

¿Quieres estar al día con los mejores contenidos deportivos? Visita nuestras redes y suscríbete: Facebook | Twitter | YouTube | TikTok