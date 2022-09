No es un secreto, que José Juan Macías es un futbolista que viene de una familia adinerada de Guadalajara. No obstante, eso le trajo muchos problemas en Club Chivas.

Y es que, José Juan Macías estuvo como invitado en el podcast de Canelo Angulo, donde contó sus inicios en el futbol y su experiencia en Europa, con el Getafe.

En ese sentido, JJ Macías confesó haber sufrido por el estracto social del que viene, pese a todo aseguró que siempre ha trabajado con disciplina para lograr sus metas.

“Siempre de chiquito se sabe, que dicen que ‘JJ viene de otro extracto social’, ese no fue mi tema güey, siempre le he chingado más que los demás, siempre he estado disciplinado y trabajando”, dijo.

Por eso, es que el jugador tapatío confesó haber sufrido en el vestidor, pero todo eso le ayudó a crecer.

“Sí me tocó sufrirle demasiado en el vestidor, con entrenadores tuve experiencias que siguieron formando mi carácter, y había veces que hasta llegaba llorando a la casa. Ahí el apoyo de mis padres siempre fue fundamental”.

José Juan Macías revela cuando rechazó regresar a Club Chivas

Jose Juan Macías, también comentó en el podcast que cuando estaba en Club León, los buscaron para regresar a Club Chivas pero él se negó.

“Estuve un año (en León). Después de los primeros seis meses, creo que estaba Tomás Boy en Chivas, y me marcaron de que me querían ya, Higuera me quería de regreso, pero pura madre. Dije ‘hasta diciembre, aquí estoy muy bien’ y Chivas estaba muy mal. Tenía 19 años, para qué me voy a meter allá”, dijo.

José Juan Macías y su lesión

José Juan Macías se está recuperando de la terrible lesión que sufrió en un entrenamiento.

Y es que, el futbolista quedó fuera del Apertura 2022.

