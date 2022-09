Chicharito Hernández rompió el corazón y las ilusiones del Club Chivas, al confirmar que se quedará una temporada más en las filas del LA Galaxy de la MLS.

Javier Hernández, de 34 años, señaló que su contrato por tres temporadas se renueva automáticamente por un año más en caso de cumplir ciertos requisitos.

“Tengo una cláusula, tres (temporadas) más una. Cuando llego a los 11 goles y al 60 por ciento de los minutos, se renueva automáticamente”, declaró.

“Estoy muy agradecido. Es lo mejor que me podría pasar, seguir jugando profesionalmente en una liga increíble como la MLS. Si el cuerpo sigue respondiendo, veremos cuántos años más puedo seguir”, agregó.

🔥 @CH14_ confirmó su regreso con #LAGalaxy para la próxima temporada



También habla de lo importante que sería para él entrar a payoffs. 🗣️ pic.twitter.com/VHQZO70IJu — MLS Español (@MLSes) September 29, 2022

El sueño de Chicharito Hernández con el LA Galaxy

A falta de dos jornadas para que finalice la fase regular de la Major League Soccer (MLS), Javier ‘Chicharito’ Hernández quiere cumplir su objetivo desde que llegó al LA Galaxy.

“Me juego la vida pasado mañana. Poner al Galaxy otra vez en playoffs ha sido mi sueño desde que llegué aquí”, declaró el futbolista de Los Ángeles.

Este sábado, LA Galaxy se jugará un partido de gran importancia en su camino hacia los playoffs, en casa contra Real Salt Lake.

Los números de Chicharito Hernández

Chicharito Hernández ya cumplió con los requisitos que le pedían para renovar un año más con el LA Galaxy, al sumar 17 dianas y dos mil 446 minutos jugados en 30 partidos de la fase regular.

“Siempre lo he dicho, si no quisiera estar en la selección mexicana, me hubiera retirado. Y no me he retirado de la selección”, enfatizó sobre el tema de la Selección Mexicana.

Javier Hernández llegó al Galaxy en 2020 como nuevo líder del equipo más ganador de la MLS, aunque hasta ahora, no ha logrado calificar a los playoffs.

¿Quieres estar al día con los mejores contenidos deportivos? Visita nuestras redes y suscríbete: Facebook | Twitter | YouTube | TikTok