Elche vs FC Barcelona chocan en la Jornada 22 de LaLiga. Conoce el pronóstico y las posibles alineaciones del partido del sábado 31 de enero.

Elche vs FC Barcelona: Pronóstico del partido de LaLiga

El FC Barcelona derrotará 0-4 al Elche en la Jornada 22 de LaLiga, pronóstico sencillo de hacer dado que los locales se miden al líder general de la competencia.

Pronóstico: Elche 0-4 FC Barcelona

Elche vs FC Barcelona: Posibles alineaciones del partido de LaLiga

Estas son las posibles alineaciones del partido de la Jornada 22 de LaLiga, Elche vs FC Barcelona.

Elche

Portero: Iñaki Peña

Defensas: Affengruber, Chust, Bigas, Valera y Josan

Mediocampistas: Martim Neto, Aguado y Diangana

Delanteros: Álvaro y André Silva

FC Barcelona

Portero: Joan García

Defensas: Pau Cubarsí, Gerard Martín, Balde y Koundé

Mediocampistas: De Jong, Eric García y Dani Olmo

Delanteros: Raphinha, Lamine Yamal y Lewandowski

Elche vs FC Barcelona: Hora y canal para ver el partido de LaLiga

El sábado 31 de enero de 2026 continúa la Jornada 22 de LaLiga, cuando FC Barcelona visite al Elche, a las 14 horas, tiempo de la Ciudad de México.

La plataforma SKY Sports transmitirá el partido Elche vs FC Barcelona.

Partido: Elche vs FC Barcelona

Fase: Jornada 22

Torneo: LaLiga

Fecha: Sábado 31 de enero de 2026

Horario: 14 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Manuel Martínez Valero

Transmisión: SKY Sports

¿Cómo llegan Elche y FC Barcelona a la Jornada 22 de LaLiga?

FC Barcelona viene de golear por 3-0 al Real Oviedo en la Jornada 22 de LaLiga y hasta el momento se ubican como líderes con 52 puntos.

Elche, por su parte, se ubica en la posición 11 con 24 puntos tras perder por 3-2 contra Levante en la Jornada 21 de LaLiga.