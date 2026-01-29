Elche vs FC Barcelona chocan en la Jornada 22 de LaLiga. Conoce el pronóstico y las posibles alineaciones del partido del sábado 31 de enero.
Elche vs FC Barcelona: Pronóstico del partido de LaLiga
El FC Barcelona derrotará 0-4 al Elche en la Jornada 22 de LaLiga, pronóstico sencillo de hacer dado que los locales se miden al líder general de la competencia.
- Pronóstico: Elche 0-4 FC Barcelona
Elche vs FC Barcelona: Posibles alineaciones del partido de LaLiga
Estas son las posibles alineaciones del partido de la Jornada 22 de LaLiga, Elche vs FC Barcelona.
Elche
- Portero: Iñaki Peña
- Defensas: Affengruber, Chust, Bigas, Valera y Josan
- Mediocampistas: Martim Neto, Aguado y Diangana
- Delanteros: Álvaro y André Silva
FC Barcelona
- Portero: Joan García
- Defensas: Pau Cubarsí, Gerard Martín, Balde y Koundé
- Mediocampistas: De Jong, Eric García y Dani Olmo
- Delanteros: Raphinha, Lamine Yamal y Lewandowski
Elche vs FC Barcelona: Hora y canal para ver el partido de LaLiga
El sábado 31 de enero de 2026 continúa la Jornada 22 de LaLiga, cuando FC Barcelona visite al Elche, a las 14 horas, tiempo de la Ciudad de México.
La plataforma SKY Sports transmitirá el partido Elche vs FC Barcelona.
- Partido: Elche vs FC Barcelona
- Fase: Jornada 22
- Torneo: LaLiga
- Fecha: Sábado 31 de enero de 2026
- Horario: 14 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Manuel Martínez Valero
- Transmisión: SKY Sports
¿Cómo llegan Elche y FC Barcelona a la Jornada 22 de LaLiga?
FC Barcelona viene de golear por 3-0 al Real Oviedo en la Jornada 22 de LaLiga y hasta el momento se ubican como líderes con 52 puntos.
Elche, por su parte, se ubica en la posición 11 con 24 puntos tras perder por 3-2 contra Levante en la Jornada 21 de LaLiga.