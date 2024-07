Los recientes fracasos de la Selección Mexicana han causado que los debates vayan desde lo que sucede en la cancha hasta lo que pasa tras bambalinas y como ejemplo el tremendo cruce entre Chaco Giménez y Carlos Hermosillo por el accionar de los seleccionados en concentraciones.

Chaco Giménez y Carlos Hermosillo protagonizaron un encontronazo en la mesa de debate de Fox Sports por culpa de los seleccionados mexicanos y su forma de actuar en las recientes concentraciones de la Copa América 2024.

Lo permisivo de Jaime Lozano, seleccionador mexicano en la Copa América 2024, encendió el debate, en el que Chaco Giménez y Carlos Hermosillo subieron el tono de voz en medio de un intercambio de argumentos sobre sus vivencias en su etapa como jugadores.

Para Chaco Giménez lo que criticó Carlos Hermosillo no dista de lo que sucedía en sus tiempos como futbolista.

Discusión entre Chaco Giménez y Carlos Hermosillo

El tema sobre las concentraciones de la Selección Mexicana, acompañados de su familia, en la pasada Copa América 2024, se puso sobre la mesa de debate de la Última Palabra en Fox Sports. Chaco Giménez y Carlos Hermosillo tuvieron opiniones divididas y así inició el tremendo cruce de palabras entre los exjugadores.

Chaco Giménez consideró que la familia es un pilar en las concentraciones y arremetió contra Carlos Hermosillo, al asegurarle que seguro él también hacía lo mismo y hasta “metía pizzas y cerveza” en su etapa como jugador.

“Estás equivocado, nosotros nos concentramos 40 días y Miguel Mejía Barón no me dejará mentir”, señaló un molesto Carlos Hermosillo.

Para Chaco Giménez es absurdo que por estar cerca de sus familiares en las concentraciones, los jugadores “no se partan la madre al otro día”

El debate cesó cuando se puso como ejemplo los dos extremos en la Selección Mexicana. Con Gerardo Tata Martino “se acabó el amor” en la concentración de la Copa del Mundo de Qatar 2022 y en la Copa América 2024 con Jaime Lozano hubo mayor libertad. En ambos escenarios, el resultado fue el mismo: un fracaso.

"METÍAN PIZZAS Y TOMABAN CERVEZA" 😅 @chaco_81 y @CHermosillo27 tuvieron tremenda discusión sobre las concentraciones y el poder ver a las familias o no. 🔥



"AHORA HAY QUE TRAER A LA FAMILIA. ¡NO SEAMOS RIDÍCULOS!" 😳#LUP pic.twitter.com/4nW5HoW6Pz — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) July 24, 2024

Cervezas y pizza en la Selección Mexicana durante la Copa América 2024

Para Chaco Giménez, las cervezas y la pizza en las concentración de la Selección Mexicana no son tema de la actualidad como lo refuta Carlos Hermosillo y ello no significa que los jugadores no deban rendir en la cancha.

Mientras que Carlos Hermosillo consideró esas libertades parte de la problemática en la Selección Mexicana, que en la pasada Copa América 2024 fracasó tras quedar eliminada en la fase de grupos.

El debate surgió por lo permisivo que fue Jaime Lozano en las concentraciones de la Selección Mexicana, pues de acuerdo a información de Miguel Ángel Arizpe, algunos jugadores de la Selección Mexicana disfrutaron de la noche previa al México vs Venezuela, descuidaron su descanso y su alimentación; se desvelaron y comieron pizza.

“Varios jugadores estaban en el lobby con amigos y sus familias comiendo pizza”, señaló la fuente.