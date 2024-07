Javier Aguirre y Rafael Márquez llegaron como auténticos bomberos para apagar el incendio de la Selección Mexicana, y a pesar de su jerarquía, no tienen asegurado el puesto.

Javier Aguirre vivirá su tercera etapa al mando de la Selección Mexicana a pesar de que hace algunos días aseguraba que no regresaría más.

En el caso de Rafael Márquez será su primera experiencia en el banquillo del Tricolor, pues a pesar de haber sido mundialista como futbolista, deberá adaptarse al régimen de usar ‘corbata’.

Los dos son hombres que han intentado hacer historia con la Selección Mexicana, por lo que la Federación Mexicana los llamó para intentar salvar el barco que está prácticamente hundido.

Javier Aguirre y Rafael Márquez no están seguros en el banquillo de la Selección Mexicana para el 2026

La Federación Mexicana impuso nuevamente a un DT para el Mundial del 2026, pues Javier Aguirre y Rafael Márquez serán los encargados de intentar regresar al buen paso al Tricolor.

Y a pesar de que Javier Aguirre es considerado como el mejor entrenador en la historia de México, su lugar en el banquillo no es seguro, pues la crisis que existe en el entorno de la Selección Mexicana acaba con todo.

El problema que hay de principio con la contratación de Javier Aguirre y Rafael Márquez es que no todos los dueños del futbol mexicano están de acuerdo, como siempre pasa.

Por lo que según El Francotirador, “hay decisiones divididas”, que podrían provocar que la estancia de Javier Aguirre y Rafael Márquez sea muy “cortita”.

Javier Aguirre y Rafael Márquez tienen los días contados en la Selección Mexicana

No todos los dueños no están conformes con la llegada de Javier Aguirre, pues consideran que los ciclos anteriores del mexicano al frente del Tricolor no fueron buenos, y una tercera etapa no cambiará nada.

Sobre todo porque algunos dueños de la Selección Mexicana veían que buenos ojos la llegada de Guillermo Almada e incluso propusieron a Antonio Mohamed, según la misma fuente.

Javier Aguirre y Rafael Márquez tienen la tarea de hacer que la Selección Mexicana tenga una de sus mejores participaciones en el Mundial del 2026, por lo que ese será su principal objetivo ya que no encontrarán otra dificultad en el camino.