Chaco Giménez salió a hablar sobre la discusión que tuvo con un aficionado por haberle faltado al respeto a Santi Giménez ya que no pudo ignorar las críticas hacia su hijo por su desempeño en la Copa América 2024.

Santi Giménez tuvo un decepcionante rendimiento con la Selección Mexicana y su papá Chaco Giménez tuvo que enfrentarse con un aficionado por haberle faltado al respeto a su hijo.

La polémica pelea circuló en redes sociales donde se ve a Chaco Giménez algo alterado intercambiando palabras con un aficionado mexicano para defender a Santi Giménez.

Después de que se publicara el video, varios comenzaron a hablar sobre esta pelea y hasta criticaron a Chaco Giménez por lo que se vio en la necesidad de salir a aclarar lo que pasó.

¿Qué dijo Chaco Gimnénez sobre su discusión con un fan de la Selección Mexicana?

Chaco Giménez rompió el silencio sobre la polémica discusión que tuvo con un aficionado mexicano, quien dio una mala opinión sobre su hijo Santi Giménez tras su eliminación en la Copa América 2024.

“Fue en el partido contra Venezuela. Al final vino un aficionado, que está en todo su derecho de dar un punto de vista, obviamente que uno lo acepta y siempre lo acepté, he convivido durante mucho tiempo con muchas cosas negativas en mi carrera”, explicó Chaco Giménez.

Según Chaco Giménez, la discusión no llegó a más y después le terminó ofreciendo disculpas al aficionado que lo había provocado por haber insultado a Santi Giménez.

“Cuando te faltan el respeto y más hacia uno de los tuyos, en este caso a mi hijo pues no lo voy a permitir. Por más que sea un partido de futbol, por más que sea cronista o, como dicen en muchos lados, que forme parte del medio, no lo voy a permitir porque creo que ninguno lo permite. Al final no pasó a mayores, hubo un malentendido, después nos disculpamos con el señor y no pasó a mayores”, agregó Chaco Giménez.

Jaime Lozano opinó sobre la pelea de Chaco Giménez con aficionado

El DT de la Selección Mexicana, Jaime Lozano, dio su opinión sobre el reciente altercado de Chaco Giménez con un aficionado tras haber insultado a Santi Giménez en la Copa América 2024.

“Es demasiado comprensible, uno quiere lo mejor para los suyos. Como jugador yo entendía lo que pensaba mi mujer, mi padre y mis seres queridos, pero, así como confío en Johan, confío en Santi y en Memo. ¿Cómo no lo voy a hacer si yo los traje?”, declaró Jaime Lozano.

Jaime Lozano dejó en claro que el confió en Santi Giménez para defender a la Selección mexicana y que entiende la reacción que tuvo Chaco Giménez al escuchar las críticas hacia su hijo.