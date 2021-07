El luchador Marco Beltrán es acusado de violencia de género

Hace unos días, una expareja del luchador Marco Beltrán, acusó al deportista de violencia de género y publicó en sus redes sociales fotos de las agresiones.

Una exnovia de Marco Beltrán, que aparece en redes sociales como ‘La princesa Sayajin’, narró en su cuenta de Instagram cómo fue agredida por el luchador mexicano de la MMA.

La exnovia de Marco Beltrán mostró una fotografía de las agresiones

“Ya no me voy a quedar callada, quiero que se sepa la persona que en realidad es Marco Beltrán peleador profesional de la liga ‘Lux Fight League’”, escribió la exnovia del luchador.

La publicación va acompañada de una fotografía donde la joven muestra sus golpes y moretones supuestamente provocadas por Marco Beltrán.

Exnovia de Marco Beltrán acusa al luchado de violencia de género (Captura de Pantalla)

En sus redes sociales, la exnovia de Marco Beltrán escribió que no quería hacer públicas las agresiones en su contra, pero la situación la orilló a hacerlo.

“Si el me hizo esto, él me agredía física y psicológicamente todo el tiempo, yo se que en las redes sociales todo puede parecer muy perfecto pero no es así” exnovia de Marco Beltrán

En el post, la mujer también reveló que Marco Beltrán desconoció las agresiones y aseguró que nunca la había golpeado.

“Me decía no, no te pegue porque si yo te pegara ya estarías muerta de un golpe, decía, enséñame las marcas si no hay marcas no te pegue”, escribió la expareja de Marco Beltrán.

‘La princesa Sayajin’ aseguró que Marco Beltrán le dio patadas, le provocó moretones, la empujaba, e incluso, intentó ahorcarla.

La expareja ya levantó una denuncia contra Marco Beltrán

Además, la joven contó que Marco Beltrán la tachaba de ‘zorra’ o ‘puta’ solamente por hablar con sus amigos o por querer ir a una fiesta.

Además, la joven agregó que ya levantó una denuncia contra Marco Beltrán. “Él ya tiene una denuncia de mi parte porque temo por mi vida”, escribió la mujer.

En su publicación, también mencionó que su relación con Marco Beltrán debido a las inseguridades del luchador.

Finalmente, la mujer dijo que Marco Beltrán sufre un trastorno que sufren las personas que se dedican a los deportes de contacto, por lo que debía estar medicado.