El inesperado encuentro entre ‘Kiko’ y Lionel Messi en Miami.

Carlos Villagrán, mejor conocido como “Kiko” del Chavo del 8, cumplió su sueño de conocer a Lionel Messi, quien es su ídolo en el futbol.
Kiko, de 82 años de edad, visitó el Nu Stadium, casa del Inter Miami, para conocer al astro argentino, Lionel Messi.
“Me siento afortunado. Messi es mi ídolo, le tengo que tocar la puerta y decirle ‘no me voy a morir sin darte la mano’”Carlos Villagrán, actor mexicano.
Lionel Messi le firmó una playera a Kiko
A través de sus redes sociales, Kiko compartió que Lionel Messi le firmó un jersey del Inter Miami, por lo que el actor Carlos Villagrán le dedicó unas palabras fiel al estilo del personaje del Chavo del 8.
“Te respeto, te voy a respetar toda la vida, no me he perdido nada de lo que te ha pasado. Te repito, te repito y te repito, no creo que esté frente a ti, todavía no”.Carlos Villagrán, actor mexicano.
Cabe mencionar que el programa del Chavo del 8 tuvo gran popularidad en Sudamérica a tal punto que Kiko se convirtió en uno de los personajes favoritos de estrellas como Neymar, quien en sus inicios como futbolistas cumplió su sueño de conocer al actor.
Kiko le dio un beso a Messi en el cachete
Otro de los momentos que se volvió viral fue cuando Carlos Villagrán, Kiko, lejos de mantener una postura formal, el actor mexicano se dejó llevar por el cariño.
Posteriormente, con una sonrisa de oreja a oreja, el actor le plantó un beso en la mejilla al capitán de la selección argentina, Lionel Messi, momento que sin duda no pasó desapercibido por los fans del actor y del futbolista.