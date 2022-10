El Club Chivas oficializó a Fernando Hierro como su nuevo Director Deportivo, tras la salida de Ricardo Peláez y de inmediato se viralizó un video que no gustará a los fans del Guadalajara.

En una entrevista para TUDN a principios de este año, el ex jugador del Real Madrid explicó que tuvo la oportunidad de vestir la playera del Club América, pero todo quedó en una posibilidad.

Además, al preguntarle si sabía del equipo más grande de México, Fernando Hierro, entre risas, aceptó que sí sabía de las Águilas del América.

“¿Cómo no, cómo no? (sabe sobre el ‘grande de México’)... Te voy a contar una cosa. Hubo una posibilidad cuando salí del Real Madrid, lo que pasa es que no se dio”, declaró el ex técnico español.

Después de su anuncio con el Club Guadalajara, el video fue retomado por ambas aficiones en redes sociales.

Lo bueno es que Fernando Hierro tiene claro quién es el más grande de México.



🦅🦅🦅 pic.twitter.com/NCu64sboAW — Paco Mendez (@pakin23) October 17, 2022

Fernando Hierro ya desveló el perfil del DT para Club Chivas

El ex director técnico y ex futbolista Fernando Hierro fue anunciado como nuevo director deportivo del Club Chivas y ya ha comenzado su trabajo.

En entrevista para el canal oficial del Club Deportivo Guadalajara , el ex defensor dio a conocer el perfil del nuevo técnico del equipo de la Primera División.

Para Fernando Hierro, el técnico del Club Chivas debe de tener las siguientes características:

Que conozca la Liga MX.

Que haya entrenado en Europa.

Que sea un joven que sepa trabajar con joven.

Algunos señalan a Hugo Sánchez, quien es el único en México, que reúne estos requisitos, aunque también han puesto en la supuesta lista a Paco Jémez o Paco Ayestarán, ambos españoles.

Hugo Sánchez (Tomada de video)

Cambios en el Club Guadalajara

Con la llegada de Fernando Hierro a la dirección deportiva del Club Chivas, se han confirmado algunos cambios que ya se veían venir desde el transcurso del certamen.

Las salidas del estratega Ricardo Cadena, se sumó a la de los jugadores como Miguel Ponce o Jesús Molina, líderes en la pasada plantilla.

