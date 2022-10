El Club América está en semifinales del torneo Apertura 2022 y aunque la unión del equipo luce inmejorable, hay situaciones que no están gustando a la afición de las Águilas.

Miguel Layún convirtió por la vía del penal el quinto gol en la goleada de 5-1 sobre el Club Puebla, pero antes del cobro, Jürgen Damm pidió cobrar la pena máxima y la afición en el Estadio Azteca lo respaldó.

El extremo mexicano le pidió el penalti a Miguel Layún, ya que momentos antes le invalidaron un gol por fuera de juego; sin embargo, el ‘19′ del Ame decidió ejecutar la pena máxima y la afición lo vio mal.

En redes sociales reventaron con todo al zaguero mexicano. En el tuit donde el Club América presumió el gol de Miguel Layún, los comentarios fueron despectivos hacia el futbolista azulcrema.

¿Qué dijo Jürgen Damm al respecto?

Al término del partido entre el Club América y Club Puebla en el estadio Azteca, Jürgen Damm atendió a medios de comunicación, en donde habló del tema del penal.

“Ya había convencido a (Federico) Viñas, a Diego (Valdés) y me faltó (Miguel) Layún, pero bueno, siempre he dicho que él tiene una trayectoria grande, él también me pidió y estoy feliz por él”, dijo.

“Es mi compañero y lo tiró muy bien. No hay envidias y se ha visto reflejada en la cancha. Contento por él y por todos. Lo que queremos es la 14″, agregó.

Jürgen Damm jugó 35 minutos ante el Club Pumas en un amistoso en los Estados Unidos. (Robin Alam / Mexsport)

¿Cuándo juega el Club América las semifinales?

El Club América espera rival para la semifinales del torneo Apertura 2022. Su contrincante saldrá entre Club Pachuca, Club Tigres o Club Toluca, quienes aún disputan los cuartos de final.

Los horarios se darán a conocer el lunes; sin embargo, todo indica que las Águilas decidirán otra vez jugar miércoles (la ida) y sábado (la vuelta).

¿Quieres estar al día con los mejores contenidos deportivos? Visita nuestras redes y suscríbete: Facebook | Twitter | YouTube | TikTok