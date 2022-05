Si hay una rivalidad histórica, un tanto local, en el futbol mexicano, es el Clásico Tapatío, entre Club Chivas vs Atlas FC.

Tantas historias ha dejado este mítico partido de la Liga MX, que es momento de recordar uno, de cara a los cuartos de final del Clausura 2022.

Y el responsable de esa historia fue Adolfo Bofo Bautista, es jugador del Rebaño.

Todo se remonta a una edición del Clásico Tapatío en el Clausura 2005. Previo a este partido, el Bofo lo calentó con una polémica declaración, que más tarde en el partido cumplió.

“Es un equipo tan insignificante, que si le meto gol, no lo voy a festejar, me daría vergüenza hacerlo”, dijo el ex futbolista que en ese tiempo usaba el número 100 en su jersey.

‘Bofo’ Bautista. (CRISTIAN DE MARCHENA / Mexsport)

¿Por qué fue amonestado el Bofo Bautista?

El Bofo Bautista cumplió su palabra al Atlas FC le anotó gol en dicho Clásico Tapatío y hasta una amonestación se llevó.

El atacante marcó a los rojinegros y efectivamente, no celebró. Puso sus manos en las caderas, mientras el Estadio Jalisco explotaba en júbilo y sus compañeros en la cancha.

Su actitud por supuesto causó enojo no sólo en los seguidores rojinegros, sino en los propios futbolistas de los zorros.

Tanta fue la sorpresa por su no festejo que hasta el árbitro de ese partido, Marco Antonio Rodríguez , le sacó la tarjeta amarilla.

Bofo Bautista, siempre en la polémica

El Bofo Bautista siempre ha estado en la polémica, con sus publicaciones.

El ex atacante suele publicar cosas cuando se trata de defender a las Chivas y eso lo mantiene muchas veces presente en la actualidad del futbol mexicano.

Y es que defiende tanto a su equipo, que en entrevista con ESPN, dijo que prefería retirarse antes que llegar al Club América.

“Yo soy Chiva de corazón y mucho jugador no se compromete a decir eso porque dicen: ‘no lo digo porque a lo mejor más adelante juego con los wilos u otro equipo”, sentenció.