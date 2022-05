Alexis Vega calienta el partido contra Atlas FC; recuerda su gran “Vegazo” y el jugador reaccionó al video de impresionante gol.

Y es que, Club Chivas compartió un video donde se ve a Alexis Vega reaccionando al video del gol que anotó desde larga distancia en el Clásico Tapatío.

El jugador rojiblanco no ocultó su emoción al ver su increíble anotación a pocas horas de que se viva una nueva edición del Clásico Tapatío.

Cabe recordar que en el último encuentro, el marcador quedó igualado 1-1 por lo que ahora ambos intentarán ir por el triunfo.

El partido de ida será este jueves en el Estadio Akron a las 21:05 horas, tiempo del centro de México.

Así reaccionó Alexis Vega a su VEGAZO vs. Atlas.



¿Cómo vas a reaccionar viéndolo en la señal MÁS ROJIBLANCA?

— CHIVAS (@Chivas) May 11, 2022

Alexis Vega y su renovación con Club Chivas

A pesar de los rumores que ponían a Alexis Vega con un pie fuera de Club Chivas, el jugador decidió renovar su contrato hasta 2024.

Y es que Vega quiere ser campeón con el Rebaño y por el cariño que le tiene al club.

“Me quedo por amor al club. Me quedo por la gente que no abandona. Me quedo por qué quiero la 13″, escribió en redes sociales.

Asimismo, en conferencia de prensa reconoció que los cambios con Ricardo Cadena le han venido bastante bien al equipo.

“Creo que ha sido un cambio importante donde nos ha ido bien con el profe Cadena. Defendemos a los técnicos, no nos gusta que nos cambien a los entrenadores, pero esto es de resultados, no nos fue bien y por eso ponen a Cadena”.

Alexis Vega (Jose Luis Melgarejo / Jose Luis Melgarejo)

Club Chivas en el Clausura 2022

Club Chivas ha tenido un trofeo lleno de altibajos, pese a todo han logrado reponerse de la mano de Ricardo Cadena.

Y es que con todo y los buenos resultados, Club Chivas sigue buscando a un técnico de renombre, Ricardo Cadena sigue siendo una de las opciones más viables para el equipo.