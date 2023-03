Pese a que seguro harán todo intento porque no se vaya del AFC Ajax, este equipo de la Eredivisie ya no tendrá ninguna oposición por que el mexicano Edson Álvarez salga del club ante una buena oferta.

De acuerdo a algunos reportes, el AFC Ajax ya no pondrá resistencia si es que se genera una oportunidad de salida para Edson Álvarez, que desde su llegada al conjunto rojiblanco se ha ganado no sólo un lugar en el once del equipo, sino también en el corazón de los aficionados.

Tanto es el cariño que los fanáticos de este equipo le han tomado al ex del Club América, que en los partidos le cantan “Edson Álvarez, Edson Álvarez”.

El Chelsea FC tendría en la mira a Edson Álvarez

Uno de los movimientos que se podrían dar el siguiente mercado de fichajes es el de Edson Álvarez al Chelsea FC de la Premier League.

El futbolista mexicano tendría el tiempo contado con el AFC Ajax, pues desde Europa se señala que el equipo inglés está más que interesado en contratar el también jugador de la Selección Mexicana.

Sus buenas actuaciones en el equipo neerlandés lo han llevado a ser protagonista e incluso a hacerse presente, en muchas ocasiones, con goles en el marcador, lo que lo hace más atractivo para quienes buscar ficharlo.

Así que de concretarse, el apodado Machín iría a su segundo equipo en el futbol de Europa y lo haría en una de las ligas top del mundo como la Premier League.

Édson Álvarez (Mexsport/Firo Sportphoto / Mexsport/Firo Sportphoto)

Edson Álvarez busca se referente en el Mundial del 2026

Ya con dos Copa del Mundo disputadas con la Selección Mexicana, Edson Álvarez buscará ser uno de los referentes e incluso capitanes de la Selección Mexicana en el Mundial del 2026, ese que tendrá como sede nuestro país, además de Estados Unidos y Canadá.

Por lo tanto, esto sería aún más fácil de lograr si llega al Chelsea y si logra desarrollar una carrera exitosa como la que ha tenido en la Eredivisie.

