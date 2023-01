Zlatan Ibrahimovic hizo polémicas declaraciones sobre el título que Argentina ganó en el Mundial de Qatar 2022 y una famosa marca de cerveza de ese país no se quedó callada.

Y es que Zlatan Ibrahimovic, legendario jugador sueco, señaló que no le gustó nada la actitud de los jugadores de la Selección de Argentina, exceptuando a Lionel Messi.

‘Ibra’ se lamentó por Mbappé, quien anotó cuatro goles y aún así no ganó la Copa, aunque no se preocupa por él, sino por los argentinos que es poco probable que vuelvan a ganar algo importante.

“Pero no me preocupa él (Mbappé), sino los demás jugadores de Argentina, ellos no van a ganar nada más. Messi ganó todo y será recordado, pero el resto se portó mal y no se puede respetar”, dijo al medio France Inter.

Cerveza argentina le contesta a Zlatan Ibrahimovic

Como era de esperarse, las declaraciones de Zlatan Ibrahimovic no cayeron nada bien, en donde hasta una famosa marca de cerveza argentina le contestó al jugador.

Y no sólo le contestó, sino que se burló de que jamás, ni de cerca, Zlatan Ibrahimovic estuvo de ganar una Copa del Mundo o un Balón de Oro.

“¡ESTÁ LOCO! Este pibe se tatuó todos los mundiales, champions y balones de oro que ganó Zlatan en su carrera”, señaló irónicamente la cerveza Schneider junto con una foto de un brazo sin tatuajes.

Cerveza argentina se burla de Zlatan

Zlatan Ibrahimovic y su ‘mala suerte’ a nivel selecciones

Zlatan Ibrahimovic será recordado como uno de los delanteros que anotó goles de la manera más acrobática posible, pues ha hecho definiciones verdaderamente increíbles.

Sin embargo, a nivel de palmarés, sobre todo en nivel selecciones, el sueco se queda muy corto comparado con otros jugadores, incluso con mejor calidad que él.

A nivel de clubes, en torneos locales, Zlatan ganó absolutamente todos los trofeos y en varios países; sin embargo, ni con el Ajax, Inter, AC Milan, Barça, Manchester United pudo ganar la Champions.

La cosa fue peor con la Selección de Suecia, con la que participó en varias ediciones de la Eurocopa y Copas Mundiales; no obstante, su mejor resultado fue unos cuartos de final en la Euro del 2004.

En las Copas del Mundo, sólo pudo participar en dos: Corea-Japón 2022 y Alemania 2006, jugando cinco partidos entre los dos mundiales y yéndose, en ambas ocasiones, en octavos de final.

¿Quieres estar al día con los mejores contenidos deportivos? Visita nuestras redes y suscríbete: Facebook | Twitter | YouTube | TikTok