Edson Álvarez tuvo una excelente temporada como jugador del AFC Ajax, en la que no sólo se ganó su lugar en 11 titular, sino también el doblete en el futbol de los Países Bajos.

La temporada no fue nada sencilla para el mexicano, por lo que los éxitos al final valieron la pena, como dijo su esposa Sofía Toache, quien reveló uno de sus momentos más emotivos.

Sofía Toache señaló que Edson Álvarez y ella lloraron de la emoción cuando escucharon a los fans del Ajax cantar el nombre del canterano del América.

“Cuando llegamos al Ajax, escuchó a los fanáticos cantar a otros jugadores. Me dijo que haría que los fanáticos también cantaran su nombre. La primera vez que escuchamos a los fans cantarle, nuestros ojos se llenaron de lágrimas. Me dio una sensación de satisfacción que lo lograra. Además, por supuesto, fue un gran honor”

Edson Álvarez vivió una temporada de altibajos y muestra de ello es que, seis meses antes de salir campeón, estuvo a punto de salir del Ajax para ir al Valencia .

Así lo reveló su representante, Fulco van Kooperen , quien señaló que el Valencia estuvo a punto de llevárselo; no obstante, no convenció al Ajax de realizar el fichaje.

“Ajax preferiría no perder a Edson, y sí el acuerdo financiero no es el más favorable para Ajax, es difícil. Pero habría sido una buena solución si Edson no hubiera empezado a recuperar tiempo de juego”,

Fulco van Kooperen. Representante Edson Álvarez