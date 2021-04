Edson Álvarez recordó lo duro que fueron sus primeros meses en Holanda, por lo que pensó seriamente en regresar a México.

Edson Álvarez está convertido en un jugador indiscutible en el Ajax de Amsterdam, uno de los equipos más históricos de Europa; sin embargo, su adaptación no fue nada fácil, tanto que pensó seriamente en regresar a México.

Y es que Edson Álvarez vivió momentos muy complicados a su llegada a Holanda, pues no podía estar junto a su familia; no obstante, encontró en uno de sus compañeros, Lisandro Martínez, a un gran apoyo que le ayudó a superar esos difíciles momentos.

El canterano del América reveló, en entrevista para el Ajax, que estuvo muy cerca de regresar a México de no haber sido por la amistad que forjó con el futbolista argentino.

"Le digo, Licha si no hubieras estado allí en esos momentos en los que no podía estar con mi familia, no sé que... Me hubiera regresado a México; estuve muy cerca de regresarme. Él estuvo allí, diciéndome que aguantara, y bueno ve ahora lo que es la vida" Edson Álvarez

Edson Álvarez y Lisandro Martínez se apoyaron en el Ajax

Edson Álvarez recalcó lo importante que fue Lisandro Martínez para su adaptación a Holanda, país al que los dos jugadores latinoamericanos llegaron procedentes de países y culturas completamente diferentes.

El 'Machín' valoró el apoyo del argentino, quien siempre estaba detrás suyo cuando las cosas no iban bien. Ahora, ambos futbolistas se han adaptado y son dos indiscutibles en la parte baja del cuadro de Amsterdam.

“Muchas veces no quería trabajar ni hacer cosas. Entonces Licha estaba detrás de mí, diciéndome que lo teníamos que hacer, que nuestro momento iba a llegar. Y mira cómo está ahora. Lo estamos haciendo bien porque hemos trabajado muy duro"

Edson Álvarez

Edson Álvarez y Lisandro Martínez buscan el título con el Ajax

Edson Álvarez arribó al Ajax para la temporada 2019-20 y cuando parecía que levantaría su primer título en su primer año con el equipo, llegó la pandemia del coronavirus, por la cual se canceló el torneo sin dar a un campeón.

Es por eso que Edson y Lisandro se encuentran buscando su primer campeonato de liga con el conjunto de Amsterdam y se encuentran muy cerca de conseguirlo.

Actualmente, marchan en la primera posición de la Eredivisie con 72 puntos, 11 unidades de ventaja sobre su más cercano perseguidor, el PSV Eindhoven que tiene 61 puntos.