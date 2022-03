Eduardo Coudet, entrenador del Real Club Celta de Vigo, pensó que Orbelín Pineda iba a ser convocado a la Selección de futbol de México.

Fue en conferencia de prensa donde el director técnico del equipo español en el que militan los mexicanos Orbelín Pineda y Néstor Araujo, habló de esta situación.

“El caso de Orbelín, quizá no ha tenido minutos y en el último partido no tuvo tanta acción en la selección. Pensé que iba a ser convocado no te voy a mentir”, dijo el estratega argentino.

Orbelín Pineda no fue llamado por Gerardo Martino

La Selección de futbol de México buscará su boleto a la Copa Mundial de Futbol Qatar 2022 en los últimos tres partidos que le queda, mismos donde no fue requerido Orbelín Pineda.

El futbolista del Real Club Celta de Vigo no fue llamado por Gerardo Martino, es decir, no estará en los duelos ante la Selección de futbol de Estados Unidos, la Selección de futbol de Honduras y la Selección de futbol de El Salvador.

La reciente lista publicada y lanzada por el Tata Martino recibió cientos de críticas, pues la afición piensa que hay jugadores que no viven buen ritmo y que por lo tanto no tuvieron que haber sido llamados.

La ausencia de Orbelín Pineda para la última Fecha FIFA antes del Mundial de Qatar 2022, tendría como base los pocos minutos que el ex jugador del Cruz Azul ha sumado en el viejo continente.

Selección de futbol de México

Real Club Celta de Vigo vs Real Betis Balompié

Este domingo 20 de marzo el Real Club Celta de Vigo recibirá en casa, en Balaídos, al Real Betis Balompié a las 9:15 horas, tiempo del centro de México .

Este partido de La Liga de España podría tener sabor mexicano, ya que hay cuatro futbolistas tricolores, dos en cada equipo.

Del Celta los ya mencionados Pineda y Araujo, mientras que en el Betis están Andrés Guardado y Diego Lainez.