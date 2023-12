En España, el famoso programa de información deportiva llamado El Chiringuito, ha asegurado que Rafa Márquez será el próximo técnico del primer equipo del FC Barcelona.

Y el asalto de Rafa Márquez vendría en junio del 2024 en caso de que Xavi Hernández no cumpla con las imposiciones que le ha puesto la directiva del FC Barcelona, que es defender el título de la Liga de España y llegar por lo menos a los cuartos de final de la Champions League.

Actualmente el FC Barcelona lleva una campaña irregular en España, al estar ubicado en la tercera posición de la tabla de competencia.

En la Liga de Campeones de Europa, el cuadro blaugrana clasificó en el primer lugar de su grupo y en octavos de final se verá contra el campeón de Italia, el Napoli.

¿Rafael Márquez puede con el FC Barcelona?

Rafael Márquez, uno de los mejores jugadores en la historia del futbol mexicano, brillando varios años en el FC Barcelona.

Después de jugar del 2003 al 2010 en el cuadro culé fue a la MLS, al Club León, regresó a Europa con el Hellas Verona y finalmente Rafael Márquez se retiró en el Atlas FC.

Después de ser director deportivo de los Rojinegros, ha tomado a la filial del Barcelona, al Barca B donde ha ganado gran respeto y por eso se habla que será el próximo técnico del primer equipo.

Según el periodista español José Álvarez, Joan Laporta, presidente del equipo catalán le ha dicho al técnico mexicano que esté preparado porque será el nuevo entrenador del equipo.

“Si Xavi lo hace muy mal, al no alcanzar los Cuartos de Final de la Champions League y no defender el título de Liga, sería un técnico que tiene encantado la directiva culé, es un técnico que ya está en casa y sobre todo no supondría un coste económico muy elevado y que es Rafael Márquez”, comentó el reportero español.

La carrera como técnico de Xavi Hernández

Xavi Hernández se retiró como futbolista en el 2019, después de jugar 16 años en el FC Barcelona, de donde surgió, siendo uno de los grandes referentes del equipo en los últimos años y en el Al Saad de Qatar.

Como técnico, Xavi Hernández, tomó al Al Saad en el mismo año de su retiro, dirigiendo al equipo por cuatro años, ganando una Liga y varias Copas qatarís.

En el 2021 se hizo técnico FC Barcelona, en su primer torneo fue subcampeón y en el siguiente ganó su primer título de Liga.

En este torneo las lesiones y la falta de refuerzos ha provocado que el equipo no esté al mismo nivel de competencias que el Getafe y el Real Madrid CF, que son el primero y segundo lugar del torneo.