Memo Ochoa, entró en la lista de jugadores que más partidos han disputado en la Selección Mexicana ya acumula los mismos que ostenta Rafa Márquez.

A pesar de las críticas, Memo Ochoa sigue siendo titular en el esquema de Jaime Lozano con la Selección Mexicana, ahora ya acumuló una importante cantidad de partidos en el conjunto Tricolor.

Y es que, el arquero llegó a 146 partidos con la Selección Mexicana , misma marca que Rafa Márquez consiguió en su momento en el Tri.

Con esto, el guardameta mexicano se puso dentro del Top 5 de mexicanos que más partidos han disputado en la Selección Mexicana.

Andrés Guardado se ubica en el primer puesto de dicha categoría con un total de 179 encuentros, mientras que Claudio Suárez ocupa el segundo lugar con 178 partidos.

Cabe recordar, que Memo Ochoa comenzó en el XI inicial en el partido contra Ghana y esta vez no recibió ninguna anotación a su portería.

Jaime Lozano sobre Memo Ochoa en la Selección Mexicana

Por su parte, Jaime Lozano aseguró que desde su opinión, hasta el día de hoy Memo Ochoa ha sido el más destacado y es por eso que se ha ganado la titularidad.

“Pues pase lo que pase no, pero me parece que hoy es el mejor, hoy lo ha demostrado, ha hecho cosas importantes y las sigue haciendo, lamentablemente no ha tenido un buen arranque el equipo, el Salernitana, pero Memo me parece que sigue jugando a un altísimo nivel por algo está Italia”, dijo.

Incluso, desmintió que Ocho tenga la titularidad asegurada, pues es algo que ni él mismo sabe, simplemente tiene que dar lo mejor.

“Él viene no sabiendo que va a jugar pase lo que pase, tal vez el mensaje que no queremos mandar es ese, pero tenemos que competir todos por el puesto y venir a dar lo mejor en Selección”, añadió.

Selección Mexicana y su próximo partido

La Selección Mexicana se enfrentará a Alemania en un duelo amistoso pero que promete estar lleno de acción.

El encuentro se llevará a cabo este martes 17 de octubre a las 18:00 horas, tiempo del centro de México.

