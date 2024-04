¡Ha nacido un nuevo crítico de la Selección Mexicana! Diego Cocca se ha encargado de tirar veneno tras su aparición en los medios de comunicación luego de que lo echaran del banquillo Tricolor.

Diego Cocca se mantiene al asecho de los directivos de la Selección Mexicana luego de que ellos fueran los que lo bajaran de su nube y le quitaran su puesto como DT de los Aztecas.

Las críticas de Diego Cocca han aumentado debido a que se encuentra sin trabajo en la Liga MX por lo que se ha interesado en formar parte de programas de análisis deportivo.

Con ese contexto en mente, Diego Cocca decidió volver a atacar a jugadores y directivos de la Selección Mexicana luego de que asistió al programa de Ricardo Lavolpe.

Los futbolistas de la Selección Mexicana que se dediquen a jugar y no a hablar, dice Diego Cocca

Diego Cocca se mantiene calientito con el tema de la Selección Mexicana luego de que lo echaran tras perder la final de la Nations League ante Estados Unidos en el 2023.

En ese ámbito y tras las declaraciones de jugadores como Edson Álvarez y el Chuky Lozano, Diego Cocca asegura que se deben de dedicar a jugar, además de que los directivos también deben estar en su rol.

“Cuando la casa esta en orden, las cosas funcionan, sino, los jugadores hablan cualquier cosa, y los directivos también, la parte futbolística de la Selección Mexicana es muy mala…

“Va haber un Mundial en México, y si siguen haciendo las cosas igual no va a cambiar nada, no va a venir un ‘mago’ a resolver todo, todos los jugadores se molestan si hay que entrenar más”, aseguró Diego Cocca.

Estar en la Selección Mexicana no da prestigio internacional, dice Ricardo Lavolpe

Ricardo Lavolpe también atacó a la Selección Mexicana y su fracaso internacional pues asegura que estar en el banquillo del Tricolor no otorga ningún mérito deportivo que se reconozca en el mundo.

“No soy Menotti, después de salir de la Selección Mexicana y llegar a Boca Juniors tras el Mundial del 2006, en el vestuario de los Xeneizes me decía ‘Mexicanito’, me molestaba, estar en el Tri no me dio autoridad”, dijo Ricardo Lavolpe.

Respecto a la salida de Diego Cocca de la Selección Mexicana dijo que los jugadores no confiaron en él, y que con Jaime Lozano pasó algo distinto, pues no tiene prestigio como DT, pero si les permite ir a los centros comerciales.