Diego Cocca se ofrece en Argentina porque en México no halla trabajo, luego del fracaso que firmó al frente de la Selección Mexicana a principios del 2023.

Diego Cocca estaría “vetado” de la Liga MX tras lo ocurrido hace algunos meses con la Selección Mexicana, y por ello, buscaría que algún equipo del futbol de Argentina lo contrate como su director técnico.

En entrevista para el programa CómoTeVa, el ex entrenador del Atlas FC y el Tri confesó su deseo por convertirse en el nuevo estratega del club de sus amores.

“Racing está primero por lo sentimental. Siempre que aparece mi nombre es una alegría. Recuerdo a los hinchas y al club con mucho cariño. Con Blanco tengo una muy buena relación”, explicó.

El técnico de 51 años de edad buscaría repetir lo que hizo durante la temporada 2014-2015, cuando dirigiendo a Racing se convirtió en campeón de la Primera División Argentina con La Academia.

Diego Cocca. (David Leah / MEXSPORT)

Diego Cocca: La verdadera razón por la que lo sacaron de la Selección Mexicana

Diego Cocca reveló cuál fue la verdadera razón por la que lo terminaron sacando de la Selección Mexicana con apenas unos meses de haber tomado el cargo.

En entrevista exclusiva con TUDN, el ex técnico que fuese bicampeón de la Liga MX con el Atlas FC, comentó que dentro de la estructura del futbol mexicano, hay gente que no quiere cambiar.

“El balance interno a nivel cuerpo técnico, que lo hicimos, fue que iba a ser muy difícil y que había que cambiar muchas mentalidades, pero yo sé que no se quiere cambiar del otro lado”, comentó.

“No por unas personas que decidieron que no seguiría voy a tirar abajo toda la gente y los clubes en los que estuve, que me han ayudado. Le deseo lo mejor a México como siempre”, sentenció.

Diego Cocca (JONATHAN DUENAS / JONATHAN DUENAS)

Diego Cocca: Equipos y estadísticas de los equipos a los que ha dirigido

CAI - 49.38% de efectividad

Godoy Cruz - 42.11% de efectividad

Gimnasia y Esgrima - 36.79% de efectividad

Santos Laguna - 45.45% de efectividad

Huracán - 37.78% de efectividad

Defensa y Justicia - 58.92% de efectividad

Racing - 66.67% y 62.22% de efectividad

Club Tijuana - 43.2% de efectividad

Rosario Central - 47.47% de efectividad

Atlas FC - 45.61% de efectividad

Club Tigres - 73.33% de efectividad

