Diego Cocca reapareció en el programa de David Faitelson luego de su trágico paso por la Selección Mexicana que terminó con su despido.

En el programa Faitelson Sin Censura, Diego Cocca habló de su salida de la Selección Mexicana y las razones por las que no pudo plasmar en los jugadores la idea de juego que lo llevó al banquillo nacional.

En una parte de la entrevista, se le preguntó al director técnico si los jugadores mexicanos le tendieron la cama o influyeron para que la FMF lo despidiera de su cargo.

Su respuesta sorprendió a todos, pues Diego Cocca expuso las verdaderas razones por las que dejó de ser el director técnico de la Selección Mexicana.

¿Por qué despidieron a Diego Cocca de la Selección Mexicana?

Diego Cocca aprovechó su entrevista con David Faitelson para exponer las verdaderas razones por las que Juan Carlos Rodríguez lo despidió de su cargo como director técnico de la Selección Mexicana.

Entre las principales razones de su fracaso con la Selección Mexicana, Diego Cocca dijo que le faltó entrenar con los jugadores, pues es algo fundamental para formar una identidad.

“Yo sabía que iba a ser muy difícil, pero si del otro lado estaba la intención de mejorar, seguramente íbamos a mejorar. Un técnico necesita entrenar, y si los jugadores no quieren entender que hay que entrenar para tener identidad, que no vengan, nadie los obliga a que vengan a la Selección”, mencionó el ex entrenador del Tri.

Diego Cocca asegura que 'hay cosas que mejorar'



"HOY NO HAY ESTRUCTURA", afirma SIN CENSURA😵#FaitelsonSinCensura

🔴EN VIVO por TUDN pic.twitter.com/WAF9Q0XCNX — TUDN MEX (@TUDNMEX) March 26, 2024

¿Cómo le fue a Diego Cocca con la Selección Mexicana?

La era de Diego Cocca como director técnico de la Selección Mexicana fue muy corta, pues el entrenador argentino sólo dirigió siete partidos del Tri.

En los siete encuentros que estuvo al frente de la Selección Mexicana, Diego Cocca solo ganó tres compromisos, empató tres juegos y fue superado por Estados Unidos en un partido.

Resultados de Diego Cocca con la Selección Mexicana:

Surinam 0-2 Selección Mexicana - Nations League

Selección Mexicana 2-2 Jamaica - Nations League

Estados Unidos 1-1 Selección Mexicana - Amistoso

Selección Mexicana 2-0 Guatemala - Amistoso

Selección Mexicana 2-2 Camerún - Amistoso

Estados Unidos 3-0 Selección Mexicana - Nations League

México 1-0 Selección Mexicana - Nations League