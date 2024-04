Diego Cocca, ex entrenador del Tri, no se quedó callado y reventó a la Selección Mexicana pues dijo que los jugadores no deben de opinar.

Y es que en declaraciones pasadas, Diego Cocca había dicho que algunos jugadores no querían trabajar duro para sacar adelante al equipo y que solo se quejaban.

“A ver yo la queja la tomo como algo natural. Está bueno, te quejaste porque trabajaste mucho, sí. Vas a trabajar mucho conmigo. ¿Quieres estar conmigo? Yo te voy a hacer ganar, pero vas a trabajar mucho. Si no quieres estar dímelo, no hay problema” dijo Diego Cocca en una entrevista.

Esta respuesta fue una pedrada para el jugador Chucky Lozano, quien le echó la culpa al Tata Martino por la derrota ante Argentina y ahora, Diego Cocca volvió a hablar sobre el tema.

Diego Cocca volvió a reventar a la Selección Mexicana

Diego Cocca, ex entrenador de la Selección Mexicana, causó polémica otra vez pues expresó que no está de acuerdo en que los jugadores opinen sobre el cuerpo técnico.

Ante la negativa de algunos jugadores sobre el Tata Martino, el ex entrenador argentino, Diego Cocca salió a defenderlo y reventó a los jugadores de la Selección Mexicana.

“No veo por qué hay que pedirle una opinión a un jugador sobre un cuerpo técnico. El jugador no tiene por qué opinar, el jugador tiene que dedicarse a jugar” declaró Diego Cocca.

El entrenador Diego Cocca insiste en que debe de haber un orden dentro del equipo y que los jugadores no pierdan el piso pues ellos mismos son la razón por la que se encuentran estancados.

Diego Cocca dijo que los jugadores deben dedicarse a jugar

El entrenador Diego Cocca insiste en que los jugadores deben dedicarse solo a jugar y no quejarse de su director técnico, en este caso, de Jaime Lozano.

“Hay que ordenar las cosas. Jugadores que se dediquen a jugar, el cuerpo técnico que se dedique a tener una identidad, a elegir a los jugadores, a elegir los cambios, a que cada uno respete la autoridad, y los directivos a sostener ese proceso. Ahí cuando esas tres patas funcionan, aparece la cuarta que es la gente” expresó Diego Cocca.

Por otra parte, el entrenador podría regresar a la Liga MX, pues se encuentra libre por el momento y es posible que lo vuelvan a contratar pues recordemos que en el 2021 y 2022 logró un bicampeonato con el Atlas FC.