Gerard Piqué pidió al presidente de la RFEF, Luis Rubiales, ser llamado a los Juegos Olímpicos de Tokio 2021 , lo que sitúa al defensa del FC Barcelona todavía más en el centro de la polémica.

Y es que apenas este lunes 18 de abril se dio a conocer un posible conflicto de intereses, pues una empresa de Gerard Piqué se llevó una jugosa comisión por llevar la Supercopa de España a Arabia Saudita .

Ahora, El Confidencial, medio que dio a conocer el citado posible conflicto de intereses, volvió a destapar la cloaca, ya que filtró audios en los que el zaguero pide ser considerado para los Juegos Olímpicos de Tokio 2021.

Recordemos que Piqué renunció a la Selección Española en 2018 . Sin embargo, en plena negociación por la Supercopa, le pidió a Luis Rubiales que intercediera por él ante el DT de la representación Sub-21.

Algo que resalta en esta conversación es que el central del FC Barcelona solicita encarecidamente que el pedido de ayuda al presidente de la Real Federación Española de Futbol (RFEF) quede en secreto.

“Esta me la tienes que hacer, eh Rubi, lo tienes que conseguir hostia. La tenemos que mantener muy en secreto y coger al míster (Luis de la Fuente) cuando acaben, en septiembre o cuando sea; cuando acabe la competición, me voy a Madrid y nos sentamos con él, tío y… me haría una ilusión… A ver cómo lo podíamos gestionar para que tampoco salga en ningún sitio ni nada. Creo que esto hay que mantenerlo hasta el final muy en secreto entre los tres. ¿No te parece?” Gerard Piqué

Audio desvelado por @elconfidencial



Así le pidió @3gerardpique a Rubiales jugar los JJOO de Tokio



"Me haría una ilusión que te cagas. Un día me voy a Madrid y nos sentamos con el seleccionador. Tenemos que mantenerlo en secreto"

Luis Rubiales sí habló con el DT de Selección Española

Quizá lo mejor era que, ante el pedido de Gerard Piqué, Luis Rubiales contestara que él no tenía nada que ver con los llamados a la Selección Española.

Sin embargo, el presidente de la RFEF le respondió a Piqué que hablaría con Luis de la Fuente, DT de la Selección Española Sub-21 , para plantearle la situación.

Es más, Rubiales le confesó al zaguero del FC Barcelona que le gustaría verlo de nueva cuenta en la Selección Española absoluta.

“Por supuesto, hay que mantenerlo en secreto y el míster, si él confía, quiere y tira ‘palante’, yo encantadísimo. A mí me gustaría que vinieras hasta la absoluta, la otra, que te necesitamos más”, contestó.

Luego de esto, Rubiales hizo contacto con Piqué para informarle que ya había hablado con Luis de la Fuente y la respuesta había sido positiva.

“He hablado hoy con De la Fuente... me ha dicho que si te parece bien, él quiere esperar a que estén clasificados y que en cuanto estuvieran clasificados que, vamos, que al día siguiente te recibe, habla contigo o va él donde sea o lo que sea, ¿vale? No lo sé, yo la verdad es que no le he querido dar ninguna indicación, ni presionarle ni al contrario” Luis Rubiales

Finalmente, Luis de la Fuente no llevó a los Juegos Olímpicos de Tokio 2021 a Gerard Piqué y la Selección Española terminó ganando la medalla de plata .

Luis Rubiales responde a la nueva polémica

Luis Rubiales, presidente de la RFEF, salió a dar la cara ante esta nueva polémica. Ahí, aseveró que Gerard Piqué no fue el único que le pidió ser contemplado para los Juegos Olímpicos de Tokio 2021.

“Igual aparece otro que me lo pidió también, y no es Piqué. Porque tengo relación con muchos futbolistas. Fueron más los que me lo pidieron, no es una cuestión de enchufe”, comentó.

Lo cierto es que en España y en prácticamente todo el mundo se piensa que, en efecto, existe un evidente conflicto de intereses.

¿La razón? Que Gerard Piqué está actuando como juez y parte , pues tiene negocios con la RFEF y al mismo tiempo compite por ganar el título de LaLiga, competición respaldada por el citado organismo.