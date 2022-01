De Cuauhtémoc Blanco a Rafa Márquez: Los atletas que han sido relacionados con el narcotráfico

Cuauhtémoc Blanco y Rafa Márquez, son ejemplos de los atletas que han sido relacionados con el narcotráfico.

Por su parte, el actual gobernador del estado de Morelos, se vio en el ojo del huracán, luego de que El Sol de México diera a conocer una imagen en la que se le ve a lado de Irving Eduardo Solano Vera, “El Profe” y “El Gato”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Luego de la polémica, Cuauhtémoc justificó la imagen diciendo que muchas personas le piden fotos y no les pregunta a qué se dedican, por lo que no sabía que eran líderes del narcotráfico : “Me piden muchísimas fotos y no les voy a preguntar ‘¿oye a qué te dedicas’? Ni me acuerdo”, agregó.

Asimismo, el actual gobernador de Morelos aseguró que todo se trató de un ataque de narco-políticos y que incluso ya le entregó información a la fiscalía para que tomen cartas en el asunto.

Rafael Márquez y su relación con el narcotráfico

Sin duda, el 9 de agosto de 2017 es una fecha que quedará marcada en la memoria del futbolista para siempre, pues fue vinculado por la Administración de Estados Unidos con una red de narcotraficantes de que operan principalmente en México, Colombia, Brasil y España.

Uno de los futbolistas mexicanos más valiosos, vio manchado su nombre con tal acusación, pues fue incluido en el listado de prestanombres que ayudaban a cometer delitos a la red comandada por Raúl Flores.

No obstante, después de 4 años, el Departamento de Tesoro de Estados Unidos, finalmente borró al futbolista de la lista de prestanombres.

Asimismo, les quitaron cualquier tipo de sanción económica, al futbolista y a las empresas con las que está relacionado, tal como lo es su escuela de futbol.

Jared Borgetti y su relación con los Arellano Félix

Jared Borgetti es un futbolista histórico en el futbol mexicano; sin embargo su imagen se vio comprometida hace unos años cuando se le vio en una fiesta de los Arellano Félix.