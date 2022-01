Rodolfo Pizarro no pudo llegar a Club Chivas a pesar de que los fanáticos lo pedían; no obstante se dice que el impedimento no fue el dinero.

A pesar de la expectativas, el club rojiblanco no ha sido brillante en el mercado invernal. Una de las esperanzas, era la llegada de Rodolfo Pizarro, misma que no se pudo concretar por motivos que van más allá de lo financiero.

Y es que, de acuerdo con el periodista Rubén Rodríguez, el jugador no tiene una buena relación con Amaury Vergara y es que Rodolfo Pizarro habría sido el encargado de dirigir la protesta del equipo por la falta de pagos, por lo que fue acusado de romper el vestidor.

“Hace dos o tres años que estuvo en Chivas con Matías Almeyda no hubo la mejor relación, incluso un conato fuerte y dijo ‘no’. Así sea prestado, regalado, no. Rodolfo Pizarro en Chivas no. Fue el dueño de las Chivas”, dijo el periodista para Fox Sports.

Rodolfo Pizarro (Omar Vega / Omar Vega)

Rodolfo Pizarro en la MLS

Cabe recordar, que Rodolfo Pizarro emprendió una nueva aventura en 2020 y se fue al Inter de Miami pues sostiene una buena relación con David Beckham, dueño del equipo, el cual pagó la cláusula de rescisión.

Pizarro llegó al equipo de la MLS con el objetivo de llegar a Europa, pues en David Beckham podría encontrar un puente para llegar al viejo continente.

En ese sentido, Pizarro comentó que la MLS ha crecido mucho aunque les costaban trabajo los partidos en los que no eran locales.

“Ha ido por buen camino la MLS, creo que de visita, el ir a México les cuesta, de local se hacen fuertes, pero de visita ha sido el problema. Platicando con varios compañeros, me cuentan que les cuesta mucho jugar en la altura, creo que cada vez va a estar más parecido el nivel,”aseguró en conferencia de prensa.

Rodolfo Pizarro (Mexsport)

Rodolfo Pizarro en Rayados de Monterrey

Luego de muchas especulaciones, Rodolfo Pizarro se presentó en las instalaciones del club y lo hizo muy bien acompañado. El jugador llegó en compañía de su pequeño perro quien también vestía una tierna camiseta de Rayados.

El jugador ya se presentó para realizar las pruebas médicas correspondientes en lo que será su segunda etapa con los del norte.