David Faitelson se burla del Club América tras derrota contra el Chelsea y toma como referencia las declaraciones de Guillermo Ochoa.

Y es que, Guillermo Ochoa dijo en una conferencia de prensa, que el Club América era como el Real Madrid de México por la grandeza que significaba en el país.

En ese sentido, tras la derrota que vivieron los azulcremas David Faitelson se burló de lo que dijo Ochoa y escribió un polémico Tweet al respecto.

“El “Real Madrid” de México ha perdido esta noche en Las Vegas ante el Chelsea de Inglaterra…”, se lee.

Cabe recordar, que el marcador quedó 2-1 y la anotación del Club América fue gracias un autogol del jugador del Chelsea, Reece James al minuto 60.

Fernando Ortiz sobre el resultado contra el Chelsea

Fernando Ortiz se dijo satisfecho a pesar de la derrota contra el Chelsea, pues cree que fue un gran reto y lo hicieron bien.

“El equipo se plantó, jugó muy bien, creamos ocasiones, no fuimos efectivos, en resumen me voy conforme con el rendimiento de jugadores que no tenían una gran posibilidad y creo que se hizo un buen partido”, dijo para TUDN.

Por otro lado, dijo que estos partidos les ayudan a demostrar que pueden competir con rivales del nivel del Chelsea.

“Sabemos que esta clase de partidos son muy importantes para poder agarrar ritmo, demostrar que podemos pelear allá arriba y contento porque los muchachos pusieron, lastimosamente no se pudo dar el resultado”, agregó.

Guillermo Ochoa sobre el Club América

Cabe recordar, que Guillermo Ochoa fue blanco de críticas por sus declaraciones respecto al Club América pues aseguró que era el Real Madrid de México.

“Sí , sin duda, no me da temor decirlo, es la realidad. Se puede comparar lo que es Real Madrid en España con lo que es América en México, lo que representa para la afición, prensa, lo que representa para los rivales”, aseguró.

