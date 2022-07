QUE FALHA BIZARRA DO CHELSEA NO GOL DO AMÉRICA!!! 😱👀 Nesse jogão do @FC_Series que você vê agora na @tntbr, no nosso Facebook, no YouTube e no @estadiobr (https://t.co/QfVGLo0yCh), Reece James foi recuar pra Bettinelli e aconteceu ISSO AÍ! #FCSeriesNaTNTSports



🎙️: @jorgeiggor pic.twitter.com/bNVmhtyovv