David Faitelson estalla contra Marcelo Flores; si se quiere ir, que se vaya, dice ante la polémica que se armó tras la poca participación del juvenil en el partido entre la Selección de futbol de México y su similar de Chile.

Debido a que Marcelo Flores solo jugó diez minutos con la Selección de futbol de México, los fans criticaron a Gerardo Martino ; sin embargo, David Faitelson salió al quite.

Ante las suspicacias de los fans de que Marcelo Flores podría preferir jugar por otro país , el comentarista de ESPN aseguró que si el juvenil quiere irse, que se vaya.

Pues explicó que la Selección de futbol de México no está para chantajes , además, recordó que el futbol conlleva un proceso.

“Si Marcelo Flores y su papá se enojan y deciden irse a otra selección, pues que lo hagan. Esto no es de chantajes, ni Martino ni la selección mexicana pueden permitirlo. Es un proceso y tiene sus tiempos, sus reglas, sus momentos. Ya llegará su oportunidad. Punto”

Recordemos que Marcelo Flores, de 18 años y que juega para la Academia del Arsenal FC, puede jugar para la Selección de futbol de Canadá o la de Inglaterra , pues posee dichas nacionalidades.

Es por ello que ponerlo a jugar, sobre todo en un partido oficial, resulta imprescindible para “ amarrarlo ” con la Selección de futbol de México.

No obstante, el haberlo metido 10 minutos representa un paso muy importante para que Marcelo Flores se decante finalmente por representar a México.

Asimismo, David Faitelson pidió a la afición ser prudente en sus juicios en torno a Marcelo Flores, quien al parecer es un futbolista de condiciones sino extraordinarias, al menos si distintas.

Finalmente, David Faitelson también exhorto a que el entorno no “infle” a Marcelo Flores a fin de apresurar su proceso.

“La urgencia histórica de encontrar al “salvador” del futbol mexicano. Marcelo Flores es un chico joven con grandes condiciones. Hasta ahí nada más. No lo ‘inflemos’, no lo apresuremos, no lo presionemos. Lo único que hace Gerardo Martino es protegerlo”