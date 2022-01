David Faitelson alaba al Club América para que no lo “obliguen” a disculparse como a Paco Villa y Enrique Bermúdez, comentaristas de TUDN que lanzaron un comunicado retractándose de sus críticas a las Águilas.

Fue en su cuenta de Twitter donde David Faitelson echó mano de la ironía y del sarcasmo para hacer alusión a las disculpas que tuvieron que ofrecer Paco Villa y Enrique Bermúdez.

“Muy bien el América, fantástico, brillante, impresionante. El mejor de todos… Gran trabajo de su directiva… Pd.- No vaya a ser que se ‘enojen’ y haya que disculparse…”, escribió Faitelson.

Tuit de David Faitelson (Twitter )

No conforme con ello, David Faitelson calificó como “ espectacular ” el rendimiento que el América está teniendo en su partido ante el Atlas FC, el cual va empatado a cero tras los primeros 45 minutos.

¿Qué pasó con Paco Villa y Enrique Bermúdez?

En un programa de TUDN, Paco Villa y Enrique Bermúdez criticaron severamente a la directiva del Club América, la cual encabeza Santiago Baños.

Las críticas de Paco Villa y de Enrique Bermúdez se centraron en la falta de refuerzos del Club América , equipo que pese a que ya inició el torneo sigue sin encontrar un extremo derecho de élite.

Sin embargo, hace unas horas los dos comentaristas de TUDN lanzaron un comunicado, idéntico, en el que ofrecieron disculpas a la directiva de las Águilas, hecho del cual hizo eco David Faitelson.

Para muchos fans, tanto Paco Villa como Enrique Bermúdez fueron obligados a disculparse por criticar al equipo de casa.

Prueba de ello que ambos prácticamente copiaron y pegaron el mismo comunicado ofreciendo disculpas.

Paco Villa y Enrique Bermúdez (Twitter)

A David Faitelson se le hace exagerado el “drama” por no tener extremo derecho

En otro tuit, David Faitelson cuestionó el “ drama ”, al que calificó de exagerado, que se está haciendo por la falta de un refuerzo por la banda derecha.

Incluso dejó entrever que el planteamiento de Santiago Solari, DT del Club América , era algo limitado por la falta de alternativas.

“Tan simple que es el futbol: no tienes volante o un extremo por derecha, pues ataca por la izquierda, o por el centro, o desde larga distancia, o que se yo… Lo que no puedes hacer es un drama por qué no se consigue un futbolista…”, siguió Faitelson.