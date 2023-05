Se han dado a conocer las crudas declaraciones de la supuesta víctima de abuso sexual de parte de Dani Alves.

El programa español En Boca de Todos de canal cuatro , dio a conocer la historia de presunto abuso sexual de la mujer por la cual el exfutbolista del Club Pumas Dani Alves, se encuentra en prisión.

Dani Alves y un grupo de amigos fueron a una discoteca en Barcelona en la madrugada del 31 de diciembre del 2022 en donde compartieron con un grupo de mujeres.

Un día después, una de estas mujeres acusó a Dani Alves de violación. El futbolista viajó rápidamente a México para reportarse con el Club Pumas, con el que jugó el primer juego del torneo de Clausura 2023.

Una semana después, debido a los funerales de su suegra, el seleccionado brasileño regresó a España donde se presentó a declarar y se ordenó su aprehensión.

Desde ese entonces, Dani Alves ha cambiado su declaración en cuatro ocasiones, pero los jueces españoles le han negado la libertad provisional por temor a una posible fuga.

Dani Alves (Adrian Macias / MEXSPORT)

La víctima de Dani Alves, por fin habla

Según el programa En Boca de Todos, la mujer presuntamente abusada por Dani Alves, relató todo lo que sucedió esa noche.

La joven menciona que el exjugador del FC Barcelona, “se me acercó y dijo: ‘¿Es que no sabes quién soy?’”, y se identificó de la siguiente manera: “‘Me llamo Dani, juego a la petanca en Hospitalet’”.

La mujer enfatizó que después de un tiempo de charla, Dani Alves: “Me cogió la mano y me la puso en su parte baja. Me volvió a decir que nos fuéramos. Yo dije que no. Empecé a tener muchísimo miedo y pensé: ‘¿Y si me pone algo en la bebida?”.

El exfutbolista, quien jugó en la Copa del Mundo de Qatar 2022 la convenció de que lo acompañara a un privado: “En ningún momento sabía dónde estaba yendo. Él abrió la puerta. Vi que era un lavabo diminuto, era muy muy enano. Solo tenía un retrete y para lavarte las manos”.

Al final relató el acto: “Me levantó el vestido y me hizo sentarme encima de él. Recuerdo decirle ‘no puedo, no puedo, me tengo que ir, no quiero’, y él me empezó a decir muchísimas cosas. No sabía qué hacer allí”.

Indicó que Dani Alves la forzó a realizar diferentes cosas: “Me cogió del pelo y me hizo ponerme de rodillas delante de él. Vi un tatuaje. Tuve mucho miedo. La cara, el tatuaje... y hasta día de hoy son escenas que me vienen mucho”.

¿Qué va a pasar con Dani Alves?

Dani Alves, quien fuera mundialista dos veces por Brasil, se encuentra detenido desde enero en una prisión en Barcelona a la espera de su juicio.

El lateral ha cambiado de abogado en una ocasión, escogiendo a quien representó a Lionel Messi en su caso de evasión fiscal.

Se espera que a finales de año, se lleve a cabo el juicio, después de varias peticiones del exintegrante del PSG por salir en libertad, la cual se le ha negado.

