La situación de Dani Alves parece ir de mal en peor, pues lleva más de 2 meses en el reclusorio y el panorama no luce nada alentador.

Ahora, salieron a la luz imágenes inéditas de Dani Alves con la presunta víctima el día en que sucedieron los hechos por los que ahora se encuentra privado de su libertad.

Cabe recordar, que el futbolista fue acusado de abuso sexual y la presunta víctima se negó a llegar a un acuerdo económico.

Sin embargo, un video revela que ambos charlaron un momento en la discoteca, se les ve bailando. Aunque el video solo dira 5 segundos, se puede deducir que eso fue momentos antes de que fueran al sanitario y se diera el presunto abuso sexual.

Aunque, la historia narrada por la chica dice que después de que salieron del sanitario ella se puso a llorar con sus acompañantes, pues el jugador la había forzado a hacer cosas que no quería.

Dani Alves y su libertad condicional

Cabe recordar, que la defensa de Dani Alves quería que el futbolista obtuviera la libertad condicional, pero le fue negada bajo el argumento de que podría haber riesgo de fuga.

Por otro lado, de acuerdo con la periodista Mayka Navarro el jugador no ha iniciado el proceso de divorcio con su ex pareja, Joana Sanz, pues ella es española y el hecho de estar casado con ella, le facilitaría seguir su proceso en libertad aunque, aunque no hay nada confirmado.

Dani Alves y Joana Sanz

Cabe recordar, que Joana Sanz anunció su separación de Dani Alves a través de una carta que escribió de puño y letra y publicó en su cuenta de Instagram.

“Elegí como compañero de vida a una persona que ante mis ojos era perfecta. Siempre estuvo cuando más lo necesitaba, siempre me apoyó en todo, siempre me impulsó a crecer, siempre cariñoso, atento... Me cuesta tanto aceptar que esa persona pudiera romperme a mí en mil pedazos”, escribió.

