Dani Alves volvería al Futbol Club Barcelona, el brasileño ya expresó su deseo pese a los rumores que lo ligaban a equipos de la Liga MX o del futbol sudamericano.

El brasileño Dani Alves se encuentra sin equipo actualmente, luego de militar en el Sao Paulo FC. Sin embargo, de acuerdo con Onze’ de Esport3, el propio jugador habría contactado al Futbol Club Barcelona para concretar su regreso.

Cabe recordar, que el brasileño fue un referente en la zaga blaugrana desde su llegada y abandonó el club de manera sorpresiva luego de ocho años construyendo su carrera en Barcelona.

No obstante, su deseo por militar nuevamente en el club habría regresado e incluso estaría dispuesto a bajar su salario con tal de unirse a las filas del club español nuevamente.

Dani Alves (Internet)

Dani Alves y su posible llegada a la Liga MX

Hubo muchos rumores respecto a la llegada de Dani Alves a algún equipo de la Liga MX, incluso se le vinculó con el Club América y muchos fanáticos tenían la ilusión de su llegada.

Sin embargo, el jugador aclaró que su decisión era alejarse del futbol hasta que terminara el año y después de eso, decidiría su destino.

“Vengo aquí a comunicarles que he optado por no firmar con ningún club por el resto del año. Vine a Brasil por un sueño de niño y el sueño se cumplió. Ser campeón con el club del corazón no tiene precio. No se trata de dinero, se trata de valores, se trata de carácter, se trata de legado”.

Además, dejó claro que no fue una decisión fácil el alejarse de su profesión durante meses: “Las decisiones difíciles deben tomarse pero, como siempre, nada en mi vida ha sido fácil. Es sólo una decisión más”, se lee en el mensaje.

Dani Alves (Internet)

Dani Alves y su salida del Futbol Club Barcelona

Luego de su salida, el jugador brasileño dejó claro que no estaba de acuerdo con muchas cosas que hacía la directiva del Futbol Club Barcelona y criticó la mala gestión.

“Yo pienso que la gestión se ha ido, entre comillas, ‘prostituyendo’. Con el mercado, con todo lo que rodea al club... antes el Barcelona defendía una cosa y ahora defiende otra. La culpa la tiene el presidente, pero quizás ha sido mal aconsejado”.

Por otro lado, explicó que la decisión de su salida fue porque estaba rodeado de personas que no lo valoraban y no le daba un trato adecuado.

“Yo no quise despedirme del Barça. No quería estar al lado de gente que no me valoraba al club, sino que se han comportado, perdón, como una mierd* conmigo”, señaló.