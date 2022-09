Dani Alves no la pasa nada bien en el Club Pumas, por lo que se rumoró que podría llegar al Club América; sin embargo, el histórico delantero brasileño salió a descartar esta información.

Este martes en conferencia de prensa, Dani Alves aseguró que mientras juegue en México sólo lo hará con el Club Pumas, al que llegó como refuerzo estelar para este Apertura 2022.

“En México sólo en Pumas, no lo voy a cambiar por otro, si me voy de aquí no será a otro (en México)”, dijo Dani Alves, quien también dijo que el futbol mexicano es conformista.

Dani Alves (Juan Luis Diaz / MEXSPORT)

Dani Alves habla sobre ir al Mundial de Qatar 2022

Dani Alves también habló sobre las posibilidades que tiene de llegar al Mundial de Qatar 2022, el cual sería lo único que le faltaría ganar en su brillante carrera.

Consideró que el hecho de ir al Mundial pasará más por la historia que tiene en la Selección de Brasil y no tanto por jugar en Pumas o en otro equipo.

“Mi historia con la selección es lo que me va a llevar o no, no es el hecho de estar en Pumas, de estar en Sao Paulo, de estar en Barcelona, de estar en cualquier otro lugar. Es lo histórico”, dijo.

Dani Alves: ¿Le hace el feo al Estadio Olímpico Universitario?

La altura y el jugar al medio día en la CDMX han sido dos grandes obstáculos para Dani Alves en su paso por el futbol mexicano, pero también habló del Estadio Olímpico Universitario.

El brasileño consideró que le gustaría que la casa del Club Pumas fuera como el Estadio Hidalgo, de los Tuzos de Pachuca, pues cree que se puede jugar mejor.

“Estaba bromeando el otro día, ya me gustaría que nuestra casa fuera como la de Pachuca, que es todo un espectáculo, puedes jugar de primera, puedes tener más control del balón”, señaló.

