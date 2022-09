Dani Alves es tachado de arrogante tras abandonar por su cuenta el Estadio Olímpico Universitario el pasado domingo 18 de septiembre luego de la derrota del Club Pumas ante Cruz Azul de la jornada 15 del Apertura 2022 .

La relación entre Dani Alves y el Club Pumas parece estar en su punto más álgido, pues tras haber sido derrotados en casa ante Cruz Azul y quedar prácticamente eliminados del Apertura 2022.

El ex futbolista del FC Barcelona optó por irse en una camioneta particular del Estadio Olímpico Universitario y no con sus compañeros de equipo en el autobús de la institución como normalmente se acostumbra, dejando mucho que desear con su actitud.

En un video compartido a través de redes sociales, se puede ver al j ugador de 39 años de edad con una mirada llena de molestia luego del resultado obtenido en contra de La Máquina, que los pone al filo de la eliminación.

Andrés Lillini deberá hablar con Alves para evitar que el conjunto auriazul se fracture con este tipo de acciones cuando existe una pequeña posibilidad de entrar al repechaje.

Club Pumas y Dani Alves tendrán ‘duelos directos’ por un pase al repechaje del Apertura 2022

El Club Pumas y Dani Alves tienen ligeras posibilidades de avanzar al repechaje del Apertura 2022 tras caer en casa ante Cruz Azul en la jornada 15 del torneo.

A la escuadra de Andrés Lillini le resta un partido pendiente en contra del Club Puebla y el de la última fecha del certamen, donde se verá las caras con el FC Juárez.

Sin embargo, ambos encuentros serán en calidad de visitante y los universitarios no han podido ganar fuera de casa , registrando un saldo de cuatro empates y dos derrotas en sus últimas seis salidas.

Pumas necesita ganar sus próximo duelos y esperar una serie de combinaciones para aspirar a meterse entre el 10° y 12° lugar de la tabla general a la fase de eliminación de la Liga MX.

Club Pumas: Siguiente partido en el Apertura 2022

Jornada 7 Apertura 2022 *Partido pendiente*

Club Puebla vs Club Pumas

Viernes 23 de septiembre a las 21:05 hrs.

Estadio Cuauhtémoc

