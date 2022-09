El Club Pumas separó a Raúl Alpízar de su cargo como director de fuerzas básicas, a raíz de los acusaciones sobre que extorsionaba a padres de aspirantes a futbolistas, para tener cabida en la institución.

El exjugador universitario ha negado tales infundios y analiza el emprender medidas legales en contra de quienes publicaron esta historia y contra quienes lo acusan.

En entrevista concedida a W Deportes, Raúl Alpízar, negó que haya participado de estas prácticas y aseguró que quiere que su nombre salga limpio de esta situación.

Raúl Alpízar tomaría medidas legales

Raúl Alpízar indicó que se está asesorando para iniciar un proceso contra quienes lo acusaron de extorsionar a padres de los jóvenes que entrenaban en el Club Pumas.

“Me estoy asesorando, y llegaré a las últimas consecuencias. El club así lo quiere hacer y por eso echó a andar una investigación. Si después de asesorarme veré qué hacer. Lo más importante para mí, es mi nombre”, dijo.

El Club Pumas decidió separar temporalmente a Raúl Alpízar, encargado de fuerzas básicas y al visor Esteban González, ambos sin goce de sueldo , para realizar una investigación interna.

Las funciones de director las tomará Miguel Mejía Barón, vicepresidente deportivo y su auxiliar Jorge Vantolrá.

“Vivo de mi quincena”: Raúl Alpízar

Raúl Alpízar señaló que como futbolista y miembro de distintos cuerpos técnicos, no hizo mucho dinero y no por eso se ha inclinado por dedicarse a abusar de los jóvenes futbolistas.

“No fui un jugador que hice millones, vivo de lo que me paga el club. Yo saldré de un equipo cuando no dé resultados, no por esto, pero esto está atentando contra mi futuro”, dijo.

“Ante esto sería difícil tener una nueva oportunidad. Mi nombre tiene que salir del limpio”, agregó el exjugador del Club Pumas.

Asegura que en la fecha en que se dieron esas supuestas charlas dadas a conocer por el diario Reforma, “apenas me estaba sentando en la silla, no tenía experiencia en el puesto”.

Hasta el momento no ha hablado con el diario en cuestión: “Estoy pensando lo que tengo que hacer porque esto es difamar. Desde el lugar en que ustedes están hay que ser muy cuidadosos con lo que se publica”.

Así que reiteró: “No pienso a hablar con nadie, me asesoraré, porque voy a llegar hasta las últimas consecuencias”.

¿Quieres estar al día con los mejores contenidos deportivos? Visita nuestras redes y suscríbete: Facebook | Twitter | YouTube | TikTok