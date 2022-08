Miguel Mejía Barón llamó a una conferencia de emergencia para dar la cara ante los malos resultados y de paso, disipar algunos rumores que rodean al Club Pumas.

El director deportivo del Club Universidad Naciona l desmintió que Dani Alves tenga un contrato especial para que dispute los 90 minutos en cada encuentro.

“Qué buena imaginación y qué buenas ideas para entrar en polémica porque vende, pero ustedes deben pensar que cualquier profesional serio no aceptaría una tontería de ese tipo. Eso no existe, que hay cláusulas que obligan al técnico para que juegue los 90 minutos”, declaró un enfático Mejía Barón.

“Parece broma, pero sé que no lo es porque lo dicen de una manera que están convencidos, pero certifico que eso no es verdad”, agregó el histórico Miguel Mejía para los medios de comunicación.

Derrota ante FC Barcelona fue un duro golpe para Club Pumas

Por otra parte, Miguel Mejía Barón aseveró que el descalabro (6-0) sufrido ante el FC Barcelona en el Spotify Camp Nou, fue un duro golpe para los universitarios.

“El grupo está consternado y es lo más cercano al sentimiento que detecté cuando estuve con ellos. Son muchísimos goles y lo de Barcelona fue un mazazo terrible a la mentalidad de cualquier equipo, pero es lo que te puedo decir, está consternado”, explicó el directivo auriazul.

Mejía Barón aceptó que el ambiente al interior del Club Universidad no es el mejor después de su derrota en suelo español.

“El ambiente está terrible, pero son cosas que los profesionales vivimos y no nos puede espantar. Lo único que nos puede sacar del bache es la confianza y la unión. Este equipo está diseñado por el entrenador y estamos convencidos que por eso debe continuar”, concluyó Mejía Barón.

¿Por qué decidió respaldar a Andrés Lillini?

Para Miguel Mejía Barón, Andrés Lillini es el técnico ideal para el Club Pumas, por lo que la directiva decidió mantenerlo por el resto del torneo Apertura 2022.

“Andrés Lillini y su cuerpo técnico se quedan en el club. Es una decisión total de la directiva universitaria y cuando me han pedido consejo, he dicho que Andrés Lillini es el ideal para este club. No es a corto plazo, es a largo plazo”, informó en las instalaciones de La Cantera.

“El torneo acaba con Andrés, su cuerpo técnico y estos jugadores”, enfatizó un ecuánime Miguel Mejía Barón.

