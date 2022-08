El jugador brasileño Dani Alves, dio su opinión tra el fatal resultado que consiguieron contra el Club América en el Clásico Capitalino.

Y es que, Club Pumas no tuvo capacidad de reacción y el Club América terminó aplastándolos con un marcador de 3-0.

En ese sentido, el fichaje bomba del torneo, Dani Alves escribió un mensaje a través de su cuenta de Instagram, el cual acompañó con una fotografía de él, donde agardeció el apoyo aunque aceptó que son momentos difíciles para el equipo.

“Gracias a todos por la presencia y por el apoyo. Momentos difíciles hacen hombres fuertes…. Siempre fue así.la carrera es continua y el final es una incógnita siempre.SEGUIMOSSSSSSS!!”, se lee.

Cabe recordar, que los felinos han sufrido dos importantes derrotas, la primera frente al FC Barcelona en el Trofeo Joan Gamper donde perdieron 6-0.

Club Pumas en el Clásico Capitalino

Este sábado 13 de agosto se llevó a cabo una edición más del Clásico Capitalino. Con un total de dos mil 300 elementos de corporaciones públicas y privadas se encargaron de garantizar la seguridad de los asistentes.

El primer gol fue gracias Diego Valdés, pues encontró espacios y traspasó la portería de Julio González al minuto 38.

No obstante, al regresar del descanso, Andrés Lillini hizo algunos cambios en su alineación; salieron Juan Dinenno, César Huerta y Adrián Aldrete, en su lugar entraron Diogo, Leonel López y Jerónimo Rodríguez. Pero no fue suficiente pues dos tantos más liquidaron el encuentro.

Andrés Lillini niega crisis en Club Pumas

A pesar de los malos resultados, Andrés Lillini negó que en Club Pumas sigan atravesando por una crisis, pues asegura que ya han vivido momentos más dolorosos.

“No, el momento más doloroso fueron las finales perdidas y la semifinal contra Atlas, eso fue lo más doloroso. Perder el clásico me duele y si me clavas un cuchillo, me sale sangre, pero hubo momentos más dolorosos”, dijo.

¿Quieres estar al día con los mejores contenidos deportivos? Visita nuestras redes y suscríbete: Facebook | Twitter | YouTube | TikTok