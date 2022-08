El Club Chivas dejó en la banca a Alan Mozo nuevamente para enfrentar al Club Necaxa en la jornada 10 del Apertura 2022 este viernes 19 de agosto.

Alan Mozo está completamente borrado del Club Chivas, aunque Ricardo Cadena modificó la alineación ante el Club Necaxa , el entrenador del conjunto rojiblanco no lo contempló para el juego.

Ricardo Cadena sabe de la necesidad del Rebaño Sagrado de sumar puntos en el Apertura 2022, aunque no por eso alineó al ex lateral del Club Pumas para el partido en el Estadio Victoria.

Del mismo modo, Santiago Ormeño no apareció entre el once inicial para el encuentro, dejando en claro que Cadena no le tiene confianza aún para ocupar el lugar de centro delantero en el equipo.

Los flamantes refuerzos de Chivas para el certamen en curso no se han consolidado en la plantilla a pesar de las 10 fechas jugadas.

(JONATHAN DUENAS / Mexsport)

Club Chivas: Victoria frente al Club Necaxa traería ‘alivio’ en Guadalajara

El Club Chivas y una victoria frente al Club Necaxa traerían ‘alivio’ en Guadalajara después de los resultados negativos que viene arrastrando el conjunto rojiblanco en el Apertura 2022.

Ricardo Cadena no ha logrado solvencia en el Rebaño Sagrado tras el breve éxito obtenido en el torneo pasado, aunque la afición se mantiene con esperanzas de que esto pueda cambiar pronto.

Aunque las incorporaciones de Alan Mozo y Santiago Ormeño siguen sin rendir cuentas bajo la camiseta del chiverío, futbolistas como Ángel Zaldívar han sacado la casta por los colores del equipo.

El Club Chivas tiene esperanzas en hacer una segunda mitad del certamen con lo necesario para poder aspirar a un puesto de la liguilla de la Liga MX.

(isabel / mexsport)

Club Chivas: Posición en la tabla del Apertura 2022 al momento

Posición | 13°

Goles a favor | 8

Goles en contra | 7

