Fueron más de 28 años de carrera deportiva, la mayoría de ellos en la cúspide mundial. Hoy dice adiós a los clavados Paola Espinosa.

la deportistas que logró que le construyeran su propia alberca porque no le gustaba entrenar con los miembros del equipo de clavados de México.

También logró manejar los hilos de la Federación Mexicana de Natación por su posición de atleta de elite, claro, combinado a que su representante fue la jefa de prensa de la organización liderada por el directivo señalado de corrupción, Kiril Todorov.

Paola Espinosa presenta su propia muñeca Barbie (Paola Espinosa / )

Paola Espinosa y las razones de su retiro

Se ha retirado Paola Espinosa de manera oficial porque el deporte mismo ya no le permitiría pensar en otro ciclo olímpico.

Y terminó mal con quién se supone que era aliada, y por eso ahora buscaría llegar a la dirección de la Conade, a esa posición de privilegio desde la que se supone que un exatleta podría ayudar a sanar el deporte de nuestro país

Aunque, se ha visto que eso no resulta cierto y si no pregúntenle a los deportistas que no se sienten decepcionados por Ana Gabriela Guevara.

Esa más, la propia Paola aseguró, al decir adiós, que “me voy decepcionada. Es la peor administración de los últimos años (la de Guevara), es un retroceso. Pero no me voy por eso, aunque no oculto mi malestar”, dijo la ahora exclavadista.

Paola Espinosa y su ausencia en Tokio 2020

El rompimiento con Guevara y Todorov se presentó después del selectivo rumbo a Tokio 2020.

Paola Espinosa no fue a dichos Juegos Olímpicos por no ganar el clasificatorio, por lo que argumentó que había sido una manera errónea de elegir a los representantes de México como lo hicieron.

Es decir, le aplicaron la que ella misma aplicó años atrás cuando no merecía ir a eventos porque no había ganado la plaza o no estaba en su mejor momento, pero se benefició deaa decisiones dea FMN.

Cómo quien dice, uno habla según como le va en la feria.

Expresado esto y tras el breve historial en la política, Paola Espinosa ahora buscaría ir por la Conade, la pregunta es si lo hará para luchar por los verdaderos derechos de los deportistas o para seguir la línea de la Guevara.

Es decir, la de beneficiar a sus cercanos y hacer de la Comisión un negocio personal.