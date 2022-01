Iván García dejaría los clavados por reducción de beca; “ tengo una familia que mantener ”, señaló el deportista que vio acción en los pasados Juegos Olímpicos de Tokio 2021.

Debido a que los montos de las becas tendrán relación con los méritos deportivos, Iván García reveló en entrevista con Milenio que desde agosto no recibe ni un solo pes o.

Además, acotó que es probable que, debido a su desempeño en Tokio 2021, le den la beca de 6 mil pesos mensuales , cantidad que lo obligaría a retirarse de los clavados, pues no le alcanzaría para mantener a su familia.

Recordemos que Iván García, de 28 años, está casado con la también clavadista Paola Espinosa, con quien tiene una hija .

“Obviamente tengo que ver la cuestión de mi beca, porque desde agosto no me han pagado, entonces por más amor que le tenga a los clavados debo mantener a mi familia, y tengo entendido que me darán la beca de seis mil pesos” Iván García

Iván García y Paola Espinosa (Osvaldo Aguilar/Mexsport)

Iván García tendría que buscar otra fuente de recursos

Iván García, quien ha participado en tres Juegos Olímpicos , aseguró que no se dedica a los clavados por dinero.

Sin embargo, y al tener una familia, reconoció que necesita contar con más recursos que los seis mil pesos que le darían de beca.

De modo que no podría seguirse dedicando de tiempo completo a su disciplina, pues, como todas las personas, requiere cumplir con gastos básicos como la colegiatura de su hija.

“Quiero aclarar que nunca hice deporte por dinero, sino porque me gusta, pero necesito ver si hay una reestructuración, porque no puedo dedicarle todo el día para seis mil pesos, porque tengo una familia que mantener y no me alcanza para la colegiatura de mi niña, entonces esperemos que las cosas se resuelvan y podamos llegar a un acuerdo” Iván García

Lesión impidió que Iván García mostrara todo su nivel

Finalmente, Iván García justificó su mal resultado en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021 aludiendo su lesión de rodilla , la cual le trajo una merma en su rendimiento.

Es por ello que se mostró esperanzado en que la Conade tome en cuenta sus resultados anteriores a fin de que le otorguen una beca con un monto mayor.

“Conade estaba enterada de la lesión que tuve y me lastimé dentro de la burbuja del CNAR, y haciendo mis deberes como deportista y no estando de borracho. En el 2021 tuve un resultado importante, que fue la Copa del Mundo, donde quedé en segundo lugar y di una plaza para México; ojalá se pueda considerar eso también y no solamente el resultado de los Juegos Olímpicos, donde existía el riesgo de no competir, y dije ‘ya estoy aquí y hay que intentarlo’” Iván García

Kevin Berlín derrotó a Iván Garcia para llevarse el oro (Mexsport)

¿Qué viene para Iván García?

Pese a todo lo anterior, Iván García sigue soñando con asistir a los Juegos Olímpicos de Paris 2024 y con seguir ganando más medallas.

Y es que en 2022 tendrá que encarar los Juegos Centroamericanos, Panamericanos y Copa del Mundo de la especialidad, donde podría obtener una plaza olímpica.

Aunque nunca se ha colgado una presea olímpica, Iván García presume un extenso palmarés que consta de, entre otras medallas, 19 preseas en Series Mundiales y un subcampeonato del mundo en 2019.