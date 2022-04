Cuauhtémoc Blanco revela la insólita razón por la que no jugó vs Argentina en el Mundial 2010

Cuauhtémoc Blanco revela la insólita razón por la que no jugó vs Argentina en el Mundial de Sudáfrica en 2010.

El ahora gobernador del estado de Morelos, confesó para ESPN, que el entonces técnico de la Selección de futbol de México, Javier Aguirre decidió meter al Bofo Bautista en su lugar.

Y es que la razón según el ex futbolista, fue que el Vasco quería que el Bofo “asustara” a los jugadores argentinos tal y como lo hizo con Club Chivas en un partido vs Boca Juniors en Libertadores.

Cabe recordar, que Club Chivas goleó 4-0 a Boca Juniors en la Copa Libertadores de 2005 y por ello, tenían esa rivalidad en aquel momento.

Por su parte, Javier Aguirre reveló en algún momento para Fox Sports que en realidad fue porque creían que el Bofo iba a aguantar más el esfuerzo físico del partido.

“Pensábamos que Cuauhtémoc estaba mayor y no iba a aguantar todo el trajín y Bofo lo estaba haciendo magníficamente bien en los entrenamientos, y en ese partido, pensábamos que Mascherano era el que sacaba muy bien la pelota y la misión de Bofo era detenerlo”, dijo.

Cuauhtémoc Blanco en su último partido con el Club América (OSVALDO AGUILAR / MEXSPORT)

Cuauhtémoc Blanco sobre Chicharito Hernández

Cuauhtémoc Blanco aseguró que él no convocaría a Chicharito Hernández pues considera que su nivel ya no está para jugar en el Tri.

“Yo en lo profesional no lo llevaría, porque si fuera entrenador no. Porque no quiero. Me llevo bien con él, pero no. La MLS crece mucho, pero no está al nivel. Para mí ya no le da”, dijo para ESPN.

Cuauhtémoc Blanco explica la manera en la que se le ganará a Argentina

Cuauhtémoc Blanco también explicó para Fox Sports que tienen que ganarle a Argentina “con pantalones”, pues en el Tri hay mucho talento.

“Tienen dos piernas, dos brazos, estamos igual que ellos. Hay talento, el único peligroso es Messi, debemos de hacerle una marca personal, es parte fundamental. Se le puede ganar, pero esto se gana con pantalones”, mencionó.