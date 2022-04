En la Federación Mexicana de Futbol les motiva que la Selección de futbol de México enfrente a la Selección de futbol de Argentina en Qatar 2022.

Yon de Luisa, presidente de la FMF señaló tras el sorteo mundialista que es tema de motivación jugar ante la Albiceleste en la próxima Copa Mundial de Futbol de la FIFA.

“Es motivación para todos, nos encantaría tener un extraordinario papel contra Argentina, hemos visto en otros Mundiales cómo se le ha ganado a Alemania y otras selecciones de primer nivel y esta vez es Argentina”, dijo el directivo.

Gerardo Martino (Eduardo Verdugo / AP)

Yon de Luisa hablará con Gerardo Martino

De Luisa apuntó que no ha platicado con Gerardo Martino, técnico de la Selección Mexicana, pero que lo hará en su regreso a México.

“Aún no he platicado con Martino, me sentaré con él a mi regreso para platicar sobre cómo vemos esta situación para ultimar detalles”, destacó el mexicano en Doha.

Si bien es cierto que el Tricolor tenía planes de enfrentar a la Selección de futbol de Argentina, De Luisa explicó que está al pendiente de la respuesta de la FIFA para saber si se puede o no disputar este juego.

“No está descartado, sí había pláticas. Al terminar el sorteo me acerque a la FIFA para ver si podemos tener un amistoso con ellos y me comentaron que me lo resolverán en las próximas horas” añadió el mandamás de la FMF.

Lionel Messi consiguió el pase de la Selección Argentina al Mundial (Javier García/Mexsport)

Yon de Luisa sobre el enfrentamiento ante la Selección de futbol de Argentina

Y sobre el choque ya en la Copa del Mundo en noviembre, Yon recordó que que han sido constantes rivales del Tri.

“Nos tocó Argentina, un rival que lo conocemos de la historia de los Mundiales, en Copa América, en partidos amistosos y sabemos de su extraordinaria capacidad y calidad de cada uno de sus jugadores y el gran momento que viven”, sentenció.

Por último, el directivo calificó de intenso el sorteo que se llevó a cabo este día en Qatar.