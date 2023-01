Cuauhtémoc Blanco dejó claro que en algún futuro, cuando le ponga fin a su carrera en la política, le gustaría dirigir al Club América e incluso a la Selección Mexicana.

Y es que, el actual gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco aseguró que le gustaría hablar con AMLO, para ver si podría ocupar otro cargo público e incluso ser candidato a la presidencia.

Sin embargo, se dijo tranquilo si es que eso no sucede, pues también le gustaría volver al futbol pero ahora en una faceta de director técnico y poder tomar las riendas del Club América e incluso de la Selección Mexicana.

“Si se da, qué bueno (seguir en la política), y si no, me regreso, como siempre he dicho, a ser entrenador de un equipo de aquí de México. Me encantaría dirigir en el extranjero, me gustaría un día dirigir al América y un día dirigir a la Selección, cómo no, pero hay que ir paso a paso”, dijo al los medios después de un evento en Cuernavaca.

Cuauhtémoc Blanco y su opinión hacia el Club América

Cuauhtémoc Blanco ha dado su opinión en repetidas ocasiones sobre la condición actual del Club América y halagó el equipo de Fernando Ortiz hace unos meses pues aseguró que no hay estrellas, sino que todos han aprendido a trabajar en equipo de la mejor manera

“Aquí no hay estrellitas. Vean un Manchester City vs Liverpool, todos corren y no hay estrellas. Es lo que hoy hace América. Hoy todos los delanteros de América aprendieron a atacar y defender y me da mucho gusto, porque los jugadores se lo merecen”, dijo.

Selección Mexicana y su posible nuevo director técnico

La Selección Mexicana sigue en busca de su nuevo técnico y hay nombres que empiezan a sonar, uno de los principales es el de Miguel Herrera.

Y es que, se habla de que incluso la Federación Mexicana de Futbol lo está apoyando para que sea el elegido de cara al próximo ciclo mundialista.

