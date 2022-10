El ahora gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco explicó que el Club América en el cual participaba él, era mejor que el actual dirigido por Fernando Ortíz.

Cuauhtémoc Blanco fue cuestionado sobre el estado actual del Club América, equipo que está a pocas horas de enfrentarse al Club Toluca en las semifinales.

En ese sentido, el ex futbolista y leyenda del club, fue sincero y mencionó que se queda con el América de cuando jugaba él.

“A mi la verdad me gusta más donde yo jugaba, no porque estaba yo pero se veía un equipo más sólido, en cualquier momento podían meter gol”, dijo.

Por otro lado, mencionó que ya esperaba que le hicieran esa pregunta, sin embargo recordó los momentos en los que jugó con Kalusha y Biyik.

“Tu veías a Kalusha, Biyik a Zague y a mi persona mandándole centros y se jugaba increíble. Ahorita se está jugando muy bien”.

Asimismo, reconoció el trabajo de Fernando Ortiz y mencionó que la humildad que tiene le ha servido mucho con los jugadores.

“Tano ha tenido mucha humildad con los jugadores y esa es la clave del éxito para cualquier entrenador”, agregó.

🦅⚽ ¿El América de Fernando Ortiz o el de Leo Beenhakker? Esto responde Cuauhtémoc pic.twitter.com/VkUbxbMjrU — SDP Deportes (@sdpdeporte) October 19, 2022

Club América al mando de Fernando Ortiz

Club América vive uno de sus mejores momentos al mando de Fernando Ortiz y disputarán la semifinal con Club Toluca este miércoles.

Incluso, Cuauhtémoc Blanco seguro que en el Club América actual no hay “estrellas” y eso les ha ayudado a pulir sus actividades.

“Aquí no hay estrellitas. Vean un Manchester City vs Liverpool, todos corren y no hay estrellas. Es lo que hoy hace América. Hoy todos los delanteros de América aprendieron a atacar y defender y me da mucho gusto, porque los jugadores se lo merecen”, aseguró.

